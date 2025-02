Schockt die U21 des SC Paderborn den MSV Duisburg ein zweites Mal? Die Ostwestfalen um Trainer Thomas Bertels fahren selbstbewusst zum Tabellenführer der Regionalliga West.

Für den MSV Duisburg soll es nach nur einem Zähler aus den letzten zwei Partien am Wochenende wieder einen Sieg geben. Da hat der SC Paderborn II aber etwas dagegen. Die Nachwuchskicker von der Pader fahren ohne Personalprobleme zum Auswärtsspiel an die Wedau.

Dennoch sieht Thomas Bertels die Favoritenrolle am Freitagabend (14. Februar, 19.30 Uhr) klar beim Tabellenführer aus Meiderich. „Der MSV verfügt über viele gute Einzelspieler, die mit dem Stadion im Rücken eine enorme Wucht entwickeln können“, erklärt der Paderborner Trainer vor dem Gastspiel im Ruhrgebiet.

Doch zumindest spielerisch gelang es den Zebras im Hinspiel nicht, diese Wucht ausreichend auf den Platz zu übertragen. Durch einen Slapstick-Treffer von Joel Vega Zambrano, von dessen Kopf ein versuchter langer Schlag von MSV-Schlussmann Maximilian Braune ins Tor flog (40.), gingen die damals noch vom heutigen Hansa-Rostock-Trainer Daniel Brinkmann betreuten Paderborner in Führung.

Auf den Ausgleich von Moritz Montag (60.) hatte Paderborn durch Julius Langfeld (75.) die passende Antwort. So gab es am 5. Spieltag beim 2:1 in Ostwestfalen die erste Niederlage der Duisburger in der Regionalliga West. MSV-Cheftrainer Dietmar Hirsch warnte vor dem Rückspiel daher: „Ein offener Schlagabtausch wäre, glaube ich, die falsche Herangehensweise. Das wäre nicht gut für uns.“ (Mehr dazu)

Der SCP will nun an den Hinspiel-Dreier anknüpfen. Nach drei sieglosen Spielen wurde zuletzt der Wuppertaler SV mit 2:0 geschlagen. Das Selbstvertrauen sollte also vorhanden sein. „Wir sind hochmotiviert und freuen uns auf eine tolle Atmosphäre, vor der wir eine Top-Leistung abliefern möchten“, sagt Bertels.

Nach 21 Partien finden sich die Nachwuchsspieler des Zweitligisten auf dem achten Platz wieder, auf die Abstiegsplätze hat die Mannschaft mit ihren 31 Zählern bereits ein komfortables Polster. Nun will man den Ligaprimus auch in dessen Wohnzimmer ärgern.