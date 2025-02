Sowohl in der Tabelle der Regionalliga West als auch auf der Personalseite gewinnt der SV Rödinghausen mehr und mehr an Planungssicherheit.

Das jüngste 0:0 beim KFC Uerdingen hat einmal mehr unterstrichen: Der SV Rödinghausen wird in dieser Saison mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr in das Aufstiegsrennen der Regionalliga West eingreifen.

Dafür konnte der SVR die nächste Personalie festzurren. Denn auch Mattis Rohlfing wird dem SV Rödinghausen längerfristig erhalten bleiben. Genauer gesagt hat das 21 Jahre alte Eigengewächs vorzeitig bis zum 30. Juni 2026 verlängert.

"Ich freue mich sehr, meinen Vertrag verlängert zu haben. Wir hatten gute Gespräche und ich fühle mich beim SVR nach wie vor sehr wohl, weshalb ich nicht lange über diese Entscheidung nachdenken musste", sagte Rohlfing.

Der zentrale Mittelfeldspieler mausert sich mehr und mehr zur Identifikationsfigur bei dem Klub aus Ostwestfalen. Rohlfing stammt aus der eigenen Jugend, durchlief die zweite Mannschaft und sprang im Oktober 2022 in die erste Mannschaft.

Seither hat er in der Regionalliga West 44 Spiele absolviert. In dieser Saison stehen zwölf Einsätze, ein Tor und eine Vorlage zu Buche, wobei er allerdings auch nur zweimal in der Startelf stand. Am langfristigen Potenzial des 1,86 Meter großen Mannes scheint in Rödinghausen aber niemand zu zweifeln.

"Mattis hat eine sehr gute Entwicklung genommen, die noch lange nicht abgeschlossen ist. Wir freuen uns sehr, den gemeinsamen Weg weiterzugehen", sagte Geschäftsführer Alexander Müller.

Erst am Montag, 10. Februar, konnte der SV Rödinghausen die Vertragsverlängerung von Marco Hober bekanntgeben. Auch Hober ist im zentralen Mittelfeld zu Hause, mit 29 Jahren aber um einiges älter und erfahrener.

Er ist bereits ein absoluter Leistungsträger beim SV Rödinghausen - und wird das auch bleiben. Über die Jahre sammelte der heute 29-Jährige nicht nur 27 Einsätze in der 3. Liga (eine Vorlage), sondern auch satte 172 Spiele in der Regionalliga West (vier Tore, 30 Vorlagen). 67 davon entfallen auf den SV Rödinghausen.