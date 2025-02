Regionalliga: Drei Spieltage zeitgenau angesetzt - zwei Flutlichtspiele für den MSV

In der Regionalliga West wurden die Spieltage 25 bis 27 zeitgenau angesetzt.

Patrick Zielezny, Spielleiter der Regionalliga West, hat die Spieltage 25 bis 27 zeitgenau angesetzt. Der MSV Duisburg hat in dieser Zeit zwei Spiele am Freitagabend.

Erst beim SC Wiedenbrück, dann zu Hause gegen die U23 des FC Schalke. Der Rest tritt fast gebündelt an den Samstagen an, an den drei Spieltagen gibt es nur eine Begegnung am Sonntag.

Der 27. Spieltag findet nach der anstehenden Länderspielpause im März statt, nur die Partie zwischen dem SC Paderborn II und dem SV Eintracht Hohkeppel findet an dem Wochenende statt, wo der Rest pausiert.

Die Spieltage 25 bis 27 in der Übersicht

25. Spieltag

Freitag, 7. März, 19:30 Uhr

SC Wiedenbrück - MSV Duisburg

Samstag, 8. März, 14 Uhr

FC Schalke 04 U23 - Wuppertaler SV

SV Rödinghausen - Borussia M’gladbach U23

1. FC Bocholt - 1. FC Köln U23

KFC Uerdingen - 1. FC Düren

SV Eintracht Hohkeppel - SC Rot-Weiß Oberhausen

Fortuna Düsseldorf U23 - FC Gütersloh

SC Fortuna Köln - VfL Sportfreunde Lotte

Sonntag, 9. März, 14 Uhr

SC Paderborn 07 U23 - Türkspor Dortmund

26. Spieltag

Freitag, 14. März, 19:30 Uhr

MSV Duisburg - FC Schalke 04 U23

Samstag, 15. März, 14 Uhr

SV Eintracht Hohkeppel KFC Uerdingen

FC Gütersloh - SC Fortuna Köln

Türkspor Dortmund - Fortuna Düsseldorf U23

SC Rot-Weiß Oberhausen - SC Paderborn 07 U23

1. FC Köln U23 - 1. FC Düren

Borussia M’gladbach U23 - 1. FC Bocholt

Wuppertaler SV - SV Rödinghausen

VfL Sportfreunde Lotte - SC Wiedenbrück

27. Spieltag

Samstag, 22. März, 14 Uhr

SC Paderborn 07 U23 - SV Eintracht Hohkeppel

Samstag, 29. März, 14 Uhr

SV Rödinghausen - MSV Duisburg

1. FC Bocholt - Wuppertaler SV

1. FC Düren - Borussia M’gladbach U23

KFC Uerdingen - 1. FC Köln U23

Fortuna Düsseldorf U23 - SC Rot-Weiß Oberhausen

SC Fortuna Köln - Türkspor Dortmund

SC Wiedenbrück - FC Gütersloh

FC Schalke 04 U23 - VfL Sportfreunde Lotte