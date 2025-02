Der MSV Duisburg hat im Winter-Transferfenster fünfmal zugelangt. Und plötzlich keimt Kritik an den Zugängen auf. Dietmar Hirsch wehrt sich.

Beim MSV Duisburg rumort es ein wenig, nachdem die Zebras zuletzt 0:2 gegen Rot-Weiß Oberhausen unterlagen und nur 2:2-Remis gegen Eintracht Hohkeppel spielten.

Dass an dem Stotterstart von nur vier Punkten aus den ersten drei Spielen in 2025 die fünf Winter-Zugänge eine Teilschuld haben und sogar für schlechte Stimmung sorgen sollen, will Dietmar Hirsch überhaupt nicht hören und spricht bezogen auf diese Gerüchte Klartext.

"Für mich sorgen sie nicht für Unruhe. Wir reden sehr viel miteinander, aber nicht nur, weil die Ergebnisse nicht optimal sind. Und speziell auf die Spieler, die gekommen sind, bezogen, sehe ich kein Problem. Wir sind aber auch nicht wie vor 80 Jahren elf Freunde. Das ist trotz Regionalliga absoluter Profisport. Das ist eine Leistungsgesellschaft. Die Spieler müssen nicht die besten Freunde sein. Wichtig für mich ist, dass wir auf dem Platz eine Einheit sind. Ich glaube aber nicht, dass die Ergebnisse etwas mit den Neuzugängen oder einer schlechten Stimmung zu tun haben. Dagegen wehre ich mich vehement", stellt der MSV-Trainer klar.

Hirsch, der schon in der vergangenen Saison als Wintermeister mit dem 1. FC Bocholt mit einer handvoll Zugängen in die Rückserie ging und von Alemannia Aachen abgefangen wurde, will die Situation von vor einem Jahr überhaupt nicht mit der beim MSV vergleichen.

Es ist eine komplett andere Situation als in Bocholt. In Bocholt wurde es nachher unruhig. Da haben wir falsche Entscheidungen getroffen. Hier ist das aber absolut nicht der Fall Dietmar Hirsch

Hirsch: "Ich hatte es schon einmal erklärt: Wir haben mit Kevin Kunz einen Torwart verloren und mit Julius Paris einen neuen Keeper geholt. Thomas Pledl ist verletzt und hat auch aufgrund von sozialer Verantwortung einen Vertrag erhalten. Mit Dustin Wilms und Thilo Töpken wollten wir uns verstärken und Max Dittgen war plötzlich auf dem Markt, wollte zurück in den Westen und da haben wir zugeschlagen. Es ist eine komplett andere Situation als in Bocholt. In Bocholt wurde es nachher unruhig. Da haben wir falsche Entscheidungen getroffen. Hier ist das aber absolut nicht der Fall."