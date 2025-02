KFC Uerdingen: Ex-Ehrenrats-Boss - Zeit bis Ende März, um Insolvenz abzuwenden

In der kommenden Woche soll beim KFC Uerdingen die Mitgliederversammlung steigen - eigentlich. Zuvor meldete sich der ehemalige Ehrenrats-Vorsitzende zu Wort.

Meistens reden beim KFC Uerdingen die, die nicht mehr im Verein sind. So auch in diesen Tagen.

Während immer noch nicht klar ist, ob die ordentliche Mitgliederversammlung am 18. Februar 2025 (im Majestät Festsaal, Lenenweg 14, 47918 Tönisvorst) über die Bühne gehen kann, weil zwei Vorstandsmitglieder juristisch prüfen lassen, ob beim Einladevorgang alles satzungskonform abgelaufen ist, meldet sich der ehemalige Ehrenratsvorsitzende via Facebook zu Wort.

Sven Hartmann, der Anfang Januar 2025 von seinem Amt zurücktrat, geht in seinem Posting auf drei Dinge ein. Das Wichtigste: Wie steht es beim Thema der möglichen Insolvenz? Demnach habe der vorläufige Insolvenzverwalter dem Vorstand bis Ende März gegeben, um eine Insolvenz abwenden zu können.

Hartmann schrieb: "Der Insolvenzverwalter hat dem aktuellen Vorstand unter der Führung von Tom Platzer bis Ende März Zeit gegeben, die Eröffnung des Insolvenzverfahrens durch entsprechende Generierung finanzieller Mittel, abzuwenden. Im Sinne unseres Vereins soll den aktuell handelnden Personen bitte diese Möglichkeit auch eingeräumt werden. Kein Szenario wäre besser, als die Insolvenz zu vermeiden und mit einem realistischen und fundierten Sanierungs- und Fortführungskonzept den Spielbetrieb weiter aufrechtzuerhalten und die Gläubiger bestmöglich zu bedienen."

Zuvor müsse man den Mitgliedern aber reinen Wein einschenken. Hartmann fordert, dass die Mitglieder "zeitnah über sämtliche finanzielle Rahmenbedingungen, welche den aktuellen Spielbetrieb und die Fortführung des Vereins betreffen, vollumfänglich – am besten mit Segen und Stempel des vorläufigen Insolvenzverwalters auf einer MV – informiert werden."

Hartmann regt sich in diesem Zuge auf, dass auf einer Mitgliederversammlung erst Gremien gewählt werden sollen, im Anschluss würde man dann die Mitglieder aufklären, was Sache ist.

Hartmann dazu: "Da begrüße ich die Anträge der Grotenburg Supporters, dass zumindest die Reihenfolge so geändert wird, dass die Mitglieder erst informiert werden, und dann zu entscheiden."

Diese Vorwürfe gehen an den Vorstandsvorsitzenden Thomas Platzer, aber auch dessen Kollegen Dirk Röthig und Peter Kahstein bekommen eine Breitseite ab: "Ebenso ein Unding ist die Verhinderungstaktik von Herrn Röthig und Kahstein – anstatt proaktiv selbst an der MV mitzugestalten (wie es der Ehrenrat versucht hat im Januar), wird hier wieder auf juristischer Ebene aus eigenen, undurchsichtigen Interessen agiert. Selbst wenn sie dabei sogar satzungsgemäß im Recht sein sollten, hilft unserem Verein das in keinster Weise weiter."

Klar ist: Beim KFC wird weiter auf mehreren Ebenen versucht, die Gegenseite zu beschmutzen. Wohin das führt, wird man dann Ende März sehen.

Klar ist für Hartmann, dass wenn es eine Insolvenz geben würde, wäre er im Anschluss für eine Gruppierung um den ehemaligen Sponsor Jörg Wieczorek - doch auch an den und seine Anhänger hat er eine Forderung: "Für den Fall, dass das Insolvenzverfahren nicht abgewendet werden kann, gibt es bekanntlich um die Gruppierung von Jörg Wieczorek eine Option für unseren Verein. Auch wenn ich zu 100 Prozent hinter dieser Option und dem angedachten Personenkreis sowie dem aufgezeigten Konzept stehe, fordere ich aber eindringlich dazu auf, sich zeitnah namentlich und mit konzeptionellen Details Fans und Mitgliedern vorzustellen. Man kann ein Vorhaben nur befürworten oder mittragen, wenn man versteht, wie dieses Vorhaben aussieht und welche Personen dieses Vorhaben umsetzen wollen. Ich kann jeden Fan und jedes Mitglied aktuell verstehen, der diese Option nicht befürwortet. Wie denn auch, ohne sie bewerten zu können?"