Der MSV Duisburg will nach zuletzt einer Niederlage und einem Remis wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Am Freitag (14. Februar, 19.30 Uhr) kommt der SC Paderborn II.

3:0 in Hagen gegen Türkspor Dortmund, 0:2 im Gipfeltreffen daheim gegen Rot-Weiß Oberhausen und ein 2:2 in Düren gegen Eintracht Hohkeppel: Der MSV Duisburg ist mir vier Punkten in das Jahr 2025 gestartet und hat nur noch einen Drei-Punkte-Vorsprung auf den Tabellenzweiten, der aktuell Borussia Mönchengladbach II heißt.

Plötzlich wird die Stimmung rund um die Westender Straße ein wenig unruhiger. Vor dem Spiel am Freitagabend (14. Februar, 19.30 Uhr; RevierSport-Liveticker) gegen die Zweitvertretung des Zweitligisten SC Paderborn mahnt Dietmar Hirsch zur etwas mehr Gelassenheit.

Der MSV-Trainer betonte: "Wir bewahren die Ruhe. Wir sind immer noch Tabellenführer. Wir haben noch nichts verspielt. Wenn jetzt Schluss wäre, wären wir aufgestiegen. Richtig? Das ist die Sachlage."

Der Fußballlehrer fügte aber auch hinzu, dass er natürlich aktuell nicht mit dem Geleisteten zufrieden sei - Hirsch: "Aber natürlich sind wir mit den letzten Spielen nicht zufrieden. In Hohkeppel war mir das in der zweiten Halbzeit zu kopflos. Wenn wir das 2:0 länger halten, dann machen wir es vielleicht kompakter und halten das Ergebnis. Aber nach dem Gegentor haben wir nicht so agiert, wie wir es sollten. Wenn man auf solch einem Rasen 2:0 führt, dann ist das eigentlich eine gute Situation. Das Ergebnis dürfen wir nicht mehr herschenken."

Wir haben eine gute Stimmung in der Mannschaft. Die Emotionalität bei solch einem großen Verein darf mich in der täglichen Arbeit nicht beeinflussen. Wir wollen wieder ein gutes Spiel machen und im Optimalfall auch gewinnen. Dietmar Hirsch

Dass nun etwas Kritik aufkommt, bemerkt auch der 53-Jährige. Doch Hirsch will sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und fokussiert sich auf das nächste Spiel gegen die U21-Mannschaft des SC Paderborn.

"Jetzt kommt auch ein schweres Spiel. Wir haben im Hinspiel in Paderborn verloren. Das wissen wir auch. Aber jedes Spiel ist anders. Wir gehen das Spiel wieder von vorne an. Die Mannschaft war nach dem 2:2 gegen Hohkeppel auch deprimiert und will es wieder besser machen. Das Team hat in dieser Woche gut gearbeitet. Wir haben eine gute Stimmung in der Mannschaft. Die Emotionalität bei solch einem großen Verein darf mich in der täglichen Arbeit nicht beeinflussen. Wir wollen wieder ein gutes Spiel machen und im Optimalfall auch gewinnen."