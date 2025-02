Der Wuppertaler SV steht noch vier Punkte über dem Strich. Am Samstag (15. Februar, 14 Uhr) kommt Fortuna Düsseldorf II.

Das Positive vorweg: Sebastian Tyrala, Trainer des Wuppertaler SV, kann am Samstag (15. Februar, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) im Westderby gegen die U23 von Zweitligist Fortuna Düsseldorf aus dem Vollen schöpfen.

Heißt: Es dürften nur wenige Spieler, die sich unter der Woche im Testspiel gegen Türkspor Dortmund zeigen durften, in der Startelf stehen. "Es geht immer nach dem Leistungsprinzip. Und bis auf die U19-Spieler habe ich jetzt kaum jemanden gesehen, der sich aufgedrängt hat", sagte Tyrala nach der 0:6-Klatsche gegenüber RevierSport.

Auch wenn die Wuppertaler nach dem 0:2 in der Liga in Paderborn und der Testspiel-Pleite keine guten Tage erleben, ist dem WSV-Trainer die öffentliche Kritik etwas zu derbe. "Als wir vor Weihnachten dreimal zu Null gewonnen haben, da habe ich auch nichts davon gelesen, dass wir gut drauf sind. Aber ich weiß ja auch wie das Geschäft funktioniert: Wenn man draufhaut, dann werden die Artikel besser gelesen. Das finde ich schade. Aber so ist das leider in unserer Gesellschaft", sagt Tyrala.

Er ergänzt: "Wir dürfen nicht durchdrehen, wir sind das ganze Jahr unten drin. Aber wir stehen immer noch über dem Strich und haben alles in der eigenen Hand. Nur das zählt."

Gegen die U23 der Fortuna erwartet Tyrala eine schwierige Partie. Der Ex-Profi beschreibt die Düsseldorfer als "unangenehm" und "keine typische U23-Mannschaft". "Sie spielen auch mal mit langen Bällen und gehen auf die zweiten Bälle. Sie sind sehr reif von ihrer Spielanlage. Aber wir werden das annehmen. Schließlich ist Abstiegskampf angesagt", betont Tyrala.

Tyrala glaubt fest an seine Mannschaft. Und trotzdem gewährt er einen ehrlichen Einblick in seine Gedankengänge und sagt: "Wir hatten mit Oberhausen, Hohkeppel und Paderborn kein Fallobst zu Beginn des Jahres. Es war klar, dass das schwierige Spiele werden. Wir müssen verinnerlichen, dass wir in einer Situation sind, in der wir auch über die Mentalität kommen müssen. Wir wissen aber auch, dass wir im Kader Spieler haben, die andere Dinge als Abstiegskampf verkörpern. Da muss bei einigen Jungs schleunigst ein Umdenken stattfinden."