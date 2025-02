Sebastian Tyrala konnte kaum glauben, was seine Schützlinge im Testspiel auf die Platte brachten.

Eigentlich kann man sagen, dass sich der Wuppertaler SV in der Krise befindet. Es will einfach nicht rund laufen - weder in der Liga, noch im jüngsten Testspiel.

"Es ist Abstiegskampf pur", betonte zuletzt WSV-Sportchef Gaetano Manno nach dem 0:2 bei der Zweitvertretung des SC Paderborn. Wer dies im Lager des Wuppertaler SV vielleicht noch nicht so ganz glauben will und eventuell auch noch nicht verinnerlicht hat, der sollte dies spätestens nach der desaströsen Vorstellung am Dienstagabend (11. Februar) im Testspiel gegen Türkspor Dortmund tun. Der WSV unterlag dem Schlusslicht der Regionalliga West mit sage und schreibe 0:6! Auch wenn es nur ein Testspiel war, so dürfen sich die Bergischen eigentlich nicht präsentieren. Das betonte auch Sebastian Tyrala, Ex-Türkspor-Trainer und aktuell Chefcoach des Wuppertaler SV, gegenüber dem Portal "rot-blau": "Auf der einen Seite kann man sagen, dass es trotzdem gut war zu spielen. Daran sieht man die Erwartungshaltung von einigen Spielern, die immer sagen, dass sie spielen wollen. Wenn man dann sieht, was da für eine Leistung bei herumkommt, ist es für uns vielleicht ein gutes Fazit." So spielte der Wuppertaler SV: WSV: Luyambula (66. Metz) - Nishi, Dal (46. Kovarszki), Terrazzino (46. Grym), Atmaca, N. Munsters (66. Manno), Ametov (66. Mankou), Bornemann (46. Reck), Schmidt (66. Mertsch), Bielitza, Ocansey. Türkspor-Tore: 1:0 Gllogjani (7.), 2:0 Ribeiro (17.), 3:0 Hetemi (49., Elfmeter), 4:0 Kefkir (64.), 5:0 Anan (65.), 6:0 Anan (85.) ( Der 36-Jährige sagte weiter: "Auf der anderen Seite ist es keine gute Sache, wenn wir so eine Leistung abliefern. Keine Frage. Trotzdem ist es wichtig, wenn man so ein Spiel sieht und das nicht alles Friede, Freude Eierkuchen ist. Gerade wie es eben im Moment ist. Jetzt kann man den Finger reinlegen. Wenn du 4:0 gewinnst, wäre alles super, alles gut. Bei einem 0:6 gibt es aber nie etwas Gutes zu sagen. Ich bin extrem genervt, sauer und enttäuscht." Einzige Lichtblicke bei der WSV-Testspiel-Blamage war das U19-Quartett um Henry Mertsch, Mariano-Valerio Manno, Mohamed Mankou und Romeo Kovarszki. Tyrala: "Wenn man Bock hat und motiviert ist, sieht man was bei herumkommen kann. Kompliment an die Jungs von der U19. Da hat sich der ein oder andere für mehr beworben. Die Möglichkeit ist da, wir sind im Abstiegskampf. Man denkt immer, man braucht die Leute, die Regionalliga gespielt haben. Entscheidend ist aber, dass man Bock hat und Gas gibt. Die Jungs haben das top gemacht. Ich bin mir sicher, dass der ein oder andere noch bei uns trainieren wird."

