Der 1. FSV Mainz 05 ist bekannt dafür, immer wieder Talente aus dem eigenen Stall zu den Profis zu bringen. Ein Offensivmann will diesen Weg lieber beim 1. FC Köln gehen.

Safyan Touré hat sich für den 1. FC Köln entschieden. Der 18 Jahre alte Linksaußen kommt im Sommer ablösefrei aus der U19 des 1. FSV Mainz 05. Er soll direkt in der Regionalliga-West-Mannschaft Fuß fassen.

"Safyan kommt mit einem sehr spannenden Profil in die FC-Akademie. Mit hoher Geschwindigkeit und Torgefährlichkeit bringt er genau die Attribute mit, die wir auf der Außenbahn-Position suchen. Mit seinem Profil kann er perspektivisch den Sprung in den Profibereich schaffen – dafür hat er bei uns alle Möglichkeiten", zitiert der "Geissblog" Lukas Berg, Bereichsleiter Nachwuchsfußball beim 1. FC Köln.

Touré ist Teil jener Mannschaft des 1. FSV Mainz 05, die in der vergangenen Saison in der Uefa Youth League für Furore gesorgt hat. Die Mainzer schmissen unter anderem den FC Barcelona (8:7 nach Elfmeterschießen) und Manchester City (2:1) aus dem Wettbewerb. Touré durfte in beiden Spielen ran. Auch beim bitteren Viertelfinal-Aus gegen den FC Porto (1:4) am Bruchweg stand er auf dem Platz.

Jetzt tauscht Touré den Mainzer Bruchweg gegen das Kölner Franz-Kremer-Stadion. "Ich habe in Mainz viele wertvolle Erfahrungen gesammelt, aber ich bin davon überzeugt, dass der Wechsel nach Köln der nächste Schritt in meiner Karriere ist. Köln hat eine große Fußballtradition und ich freue mich, Teil dieses Vereins zu werden. Ich bin überzeugt, dass ich hier meine Fähigkeiten weiter verbessern werde und die Trainer mich Schritt für Schritt auf den Profifußball vorbereiten", sagte er.

Touré spielte in der Jugend für den Bramfelder SV, den SC Condor, den SC Vorwärts-Wacker 04 Billstedt und die U17 des Niendorfer TSV, ehe ihn der Weg im Winter 2023 zum 1. FSV Mainz 05 führte. Über die U17 führte ihn der Weg in die U19, nun wird er sich dem 1. FC Köln II anschließen.

Damit wird Touré seine ersten Erfahrungen im Herrenbereich sammeln. Auch der Weg zu den Profis dürfte in Köln noch einmal kürzer sein als in Mainz. Wobei es mit Brajan Gruda, Paul Nebel und Nelson Weiper auch schillernde Gegenbeispiele gibt.