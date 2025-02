Regionalliga: Türkspor Dortmund legt mit einem ehemaligen U-Nationalspieler nach

Regionalliga-West-Schlusslicht Türkspor Dortmund hat noch einen Transfer getätigt und diesen nun auch offiziell bekanntgegeben.

Türkspor Dortmund hat die Verpflichtung des US-amerikanischen Mittelfeldspielers Cody Sundquist bekanntgegeben.

Der aus Granite Bay, Kalifornien, stammende Sundquist hat bisher eine internationale und universitäre Fußballkarriere hinter sich. Seine Laufbahn begann mit den Jugendnationalmannschaften der USA, wo er 2016 in die U18-Nationalmannschaft berufen wurde und zuvor bereits für die U14- und U15-Nationalteams spielte.

Im Jahr 2013 trainierte er beim FC Liverpool und vertrat den Verein beim Milk Cup in Nordirland. Zudem entwickelte er seine Fähigkeiten in der Akademie des AC Florenz in Italien weiter und spielte von 2016 bis 2017 in der Akademie-Liga des Italienischen Fußballverbands. In Deutschland war Sundquist in der U19-Bundesligamannschaft des VfL Osnabrück unter den Trainern Daniel Thioune und Merlin Polzin aktiv, wo er als einziger im Ausland geborener Spieler im Kader stand.

Sundquist ist Absolvent der University of California, Los Angeles (UCLA), wo er von 2018 bis 2021 drei Jahre lang für die Bruins spielte und insgesamt 37 Spiele bestritt. Nach seinem Bachelor-Studium setzte er seine akademische Laufbahn an der Sacramento State University bis 2023 fort.

Vor seinem Wechsel zu Türkspor Dortmund spielte er eine kurz Zeit in der Bremenliga für den Brinkumer SV.

Die Wintertransfers in der Übersicht:

Zugänge: Oguzhan Kefkir (Wuppertaler SV), Nicolas Obas (VfR Wormatia Worms), Burak Gencal (Yozgat Belediyesi Bozok Spor/Türkei), Franz Langhoff (vereinslos, zuletzt KSV Hessen Kassel), Dennis Lerche (FC Rot-Weiß Erfurt), Marlon Monning (1. FC Köln II), Luis Filipe Guedes-Ribeiro (TSG Backnang), Sezer Toy (vereinslos, zuletzt in Bali), Mayimona Antonio (SSV Reutlingen), Dominik Klann (1. FC Bocholt), Kingsley Marcinek (vereinslos, zuletzt VfB Homberg), Cody Sundquist (zuletzt vereinslos)

Abgänge: Tekin Gencoglu (Ahlener Sport Klub 2015), Can Pohl (Eintracht Rheine), Alessandro Marino (TVD Velbert), Koray Dag (Altinordu FK/Türkei), Sirin Emre Durmus (Ziel unbekannt), Vincent Akrofi Frank Ocansey (Wuppertaler SV), Muhammed Acil (BSV Schüren), Ayooluwa David Adesida (FC Rot-Weiß Erfurt), Dario Biancardi (Ziel unbekannt), Semih Yigit (RW Lüdenscheid), Justin Braun (Westfalia Rhynern), Dario Biancardi (Lüner SV), Hans-Alexandre Anapak-Baka (Ziel unbekannt), Firas Romdhane (FC Einheit Wernigerode), Serdar Bingöl (Lüner SV), Ibrahim Bulut (TSG Sprockhövel)