Der MSV Duisburg thront weiter auf Platz eins der Regionalliga West, auch wenn es zuletzt nicht optimal lief. Ein Blick in die vergangenen Jahre darf Mut machen.

0:2 gegen Rot-Weiß Oberhausen, 2:2 gegen Eintracht Hohkeppel. Die vergangenen zwei Spiele liefen nicht nach dem Geschmack des MSV Duisburg. Dennoch stehen die Zebras nach 21 Spielen in der Regionalliga West immernoch passabel da.

Denn dank eines 1:1 der Oberhausener gegen die Sportfreunde Lotte liegt RWO weiter vier Punkte hinter Duisburg auf Rang drei.

Neuer Tabellenzweiter ist Borussia Mönchengladbach II, die durch ein 1:0 bei Fortuna Düsseldorf II jetzt drei Zähler hinter dem MSV auf Platz zwei liegen.

Ein Blick auf die vergangenen fünf Aufsteiger zeigt: Einmal wurde ein größerer Vorsprung als der des MSV verspielt. In der Regel dürfen sich die Zebras die vergangenen Saisons aber als gutes Omen nehmen.

Saison 2023/24: Alemannia Aachen

Alemannia Aachen stand am Saisonende als souveräner Aufsteiger da. Nach 21 Spielen sah es danach allerdings noch nicht aus. Zwar hatte die Alemannia gerade Rot-Weiß Oberhausen mit 3:1 aus dem Weg geräumt, allerdings hielt der 1. FC Bocholt mit 44 Zählern punktgleich Schritt.

Zum Saisonende hin ließen die Bocholter dann aber abreißen. Aachen stieg mit 75 Zählern auf - zwölf Punkte vor dem Vizemeister aus Bocholt.

Saison 2022/23: SC Preußen Münster

Keine Zweifel aufkommen ließ ein Jahr zuvor dagegen der SC Preußen Münster. Schon nach 21 Spielen hatte der SCP acht Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Borussia Mönchengladbach II - bei einem absolvierten Spiel weniger. Die Fohlen sind bekanntlich auch aktuell wieder Zweiter - eben hinter dem MSV Duisburg.

Am Ende stand Preußen Münster satte 13 Punkte vor dem ersten Verfolger Wuppertaler SV. Mit 79 Zählern steigen die Adlerträger souverän in die 3. Liga auf.

Saison 2021/22: Rot-Weiss Essen

Die Saison 2021/22 hielt ein extrem spannendes Rennen um den Drittliga-Aufstiegsplatz bereit. Rot-Weiss Essen führte dieses am 21. Spieltag mit 47 Punkten an, einen Zähler vor Preußen Münster und zwei vor dem Wuppertaler SV. Beide hatten zu diesem Zeitpunkt allerdings schon ein Spiel mehr auf dem Konto.

Das Foto-Finish mit dem SC Preußen Münster entschied RWE am Ende für sich - mit einer drei Treffer besseren Tordifferenz. Beide Teams beendeten die Saison 2021/22 mit 87 Punkten.

Saison 2020/21: Borussia Dortmund II

Nach dem 21. Spieltag hatte Rot-Weiss Essen satte sechs Punkte Vorsprung auf den BVB II, bei einem absolvierten Spiel mehr. Doch das sollte nicht reichen.

Die Post-Corona-Saison hatte vier Spieltage mehr als gewöhnlich, was dazu führte, dass Rot-Weiss Essen am Ende mit 90 Punkten nur Zweiter wurde. Borussia Dortmund II stieg dagegen mit 93 Zählern in die 3. Liga auf.

Saison 2019/20: SV Rödinghausen/SC Verl

Die Saison 2019/20 stand voll im Zeichen von Corona. Der 21. Spieltag wurde zerstückelt absolviert, der SV Rödinghausen stand am Ende mit 44 Punkten und 19 absolvierten Spielen vorne. Vier Punkte dahinter rangierte der SC Verl - allerdings nur mit 17 absolvierten Partien.

Ab dem 29. Spieltag fand jedoch keine einzige Partie mehr statt. Die Saison wurde abgebrochen, der Aufsteiger über einen Quotienten aus absolvierten Spielen und Punkten ermittelt. Auch da schnitt der SV Rödinghausen am besten ab, hatte jedoch keine Lizenz für die 3. Liga beantragt. Also stieg mit dem SC Verl der Tabellenzweite auf.