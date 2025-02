Eigentlich hätte Danny Latza seine Karriere bei Fortuna Düsseldorf II ausklingen lassen sollen. Eigentlich. Denn statt Regionalliga West hieß es am Wochenende wieder 2. Liga.

Am Wochenende musste Fortuna Düsseldorf im Zweitliga-Kracher gegen Hannover 96 ran. Eigentlich ein Spiel für Isak Bergmann Johanesson, der im zentralen Mittelfeld normalerweise die Fäden zieht. Doch der fehlte gelbgesperrt.

Gleiches galt für Giovanni Haag. Also holte Fortuna-Coach Daniel Thioune Danny Latza aus der zweiten Mannschaft in den Kader. Klar, Erfahrung hat der 35-Jährige aus 179 Bundesliga-Spielen und 90 Zweitliga-Spielen genug. Doch eigentlich hatte er seine Profi-Karriere beendet.

In der 68. Minute feierte er dennoch sein Zweitliga-Comeback und kam für Myron van Brederode. "Wenn mir einer vor sechs, sieben Monaten gesagt hätte, dass ich noch einmal Zweitliga-Luft schnuppern würde, hätte ich nicht daran geglaubt. Aber so schnell geht es manchmal", sagte er im Nachgang der "Rheinischen Post".

Dabei habe Latza zunächst überlegt, ob er die Aufgabe überhaupt wahrnehmen wolle: "Auf der Position, auf der ich zu Hause bin, wurde Personal gesucht. Dann kam die Nachricht, dass der Trainer mich haben wollte. Ich musste ein, zwei Tage überlegen, weil ich wirklich eine lange Zeit raus war und die Zweite Liga natürlich ein ganz anderes Niveau hat als die Regionalliga. Ich habe dann aber gesagt, dass ich zum Start in die Trainingswoche dabei sein werde. Und ich war sofort Teil der Gruppe, brauchte keine Anlaufzeit und hatte eigentlich auch direkt wieder das nötige Niveau."

Ein Dauerzustand soll Latzas Zweitliga-Comeback aber nicht werden. "Ich habe mich im Herbst bewusst dafür entschieden, bei der U23 zu unterschreiben, weil ich den Jungs dort etwas auf und neben dem Platz mitgeben und mich in die Schiene bewegen möchte, wie es ist, irgendwann vielleicht nicht mehr aktiv Fußball zu spielen", sagte er.

Danny Latza stammt aus der Jugend des FC Schalke 04. Er schaffte es bis in die zweite Mannschaft, die er im Sommer 2011 verließ. Zehn Jahre später kehrte er zurück und stand noch einmal drei Jahre bei den Schalke-Profis unter Vertrag.

Und weiter: "Ich sehe mich in den nächsten Wochen deshalb wieder bei der U23. Da versuchen wir gerade, wieder den Klassenerhalt zu schaffen." Wobei ein weiterer Einsatz auch nicht ganz auszuschließen sei: "Wenn noch mal Not am Mann sein sollte, überlege ich es mir natürlich wieder. Das ist jetzt aber erst mal Zukunftsmusik."