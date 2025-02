Fortuna Köln tritt in der Regionalliga West weiter auf der Stelle. Das 3:3 im Derby gegen den 1. FC Köln II war das dritte Remis in Folge.

Für Matthias Mink stand schon vor dem Domstadt-Derby in der Regionalliga West eines fest. "Wir sind in der Bringschuld", hatte der Trainer von Fortuna Köln gesagt. Nach zuletzt zwei Unentschieden sollte mit einem Sieg gegen den 1. FC Köln II der Anschluss an den Spitzenreiter MSV Duisburg wieder hergestellt werden. Die Patzer der Meidericher wollte die Fortuna ausnutzen.

Das sollte aber nicht sein. Nach einem Offensiv-Feuerwerk in der ersten Halbzeit im Südstadion endete das Spiel noch mit 3:3 (3:1). Das dritte Remis für die Fortuna in Folge.

Von Beginn an versteckten sich beide Mannschaften nicht. In den ersten 15 Minuten gab es auf beiden Seiten Chancen, die aber nicht wirklich für die große Gefahr sorgten. Dass noch Tore fallen sollten, zeigte sich aber bereits in der Anfangsphase.

Den Reigen eröffnete schließlich der FC-Winter-Zugang Mansour Ouro-Tagba. Ein harmloser Schuss ging durch die Arme von Felix Buer ins Tor (21.). Geschockt war die Fortuna vom Rückstand aber nicht. Bereits drei Minuten später stocherte Adrian Stanilewicz den Ball ins Tor.

Etwas mehr als zehn Minuten später hatte die Fortuna dann das Spiel sogar gedreht. Julius Biada, der für den gesperrten Hendrik Mittelstädt in der Startelf stand, erzielte das 2:1 (36.). Das dritte Tor der Hausherren fiel sogar noch schneller: Stipe Batarilo erhöhte per Elfmeter (41.).

Nach der Pause wollte die Fortuna die endgültige Entscheidung. Doch dann wurde es noch einmal spannend. Der eingewechselte Jaka Potocnik sorgte per Elfmeter für den Anschlusstreffer (62.).

Das Blatt wendete sich nun. Die Fortuna wurde mehr und mehr in die Defensive gedrängt. Der FC wollte noch den Ausgleich erzwingen. Und auch das sollte gelingen. Und wieder sah Buer beim Kopfballtreffer durch Yannick Mausehund nicht gut aus (83.).

An dem Ergebnis änderte auch die fünfminütige Nachspielzeit nichts mehr.

Für die Fortuna steht am kommenden Wochenende das Top-Spiel bei Borussia Mönchengladbach II an (15. Februar, 14 Uhr). Der 1. FC Köln II empfängt zeitgleich den SC Wiedenbrück.

So spielten sie:

Fortuna Köln: Buer - Afamefuna, Fünger, Pernot, Ernst (78. Orth) - Matter (84. Sarpei), Eze (65. Fischer), Biada (65. Budimbu), Batarilo, Stanilewicz - Mika (84. Breitfelder)

1. FC Köln II: Nikisch - Özkan, Mausehund, Akmestanli, Sponsel - Strauch (84. Salger), Höger, Kristal (46. Pinto), Süne (54. Potocnik) - Ouro-Tagba (54. Saliger), Schmitt

Tore: 0:1 Ouro-Tagba (21.), 1:1 Stanilewicz (24.), 2:1 Biada (36.), 3:1 Batarilo (41., Elfm.), 3:2 Potocnik (62., Elfm.), 3:3 Mausehund (84.)

Zuschauer: 2411

Schiedsrichter: Esch