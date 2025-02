Schalke-Profi Peter Remmert sollte bei der U23 Spielpraxis erhalten. Aber er hat nicht performt. Nun könnte er bei S04 noch weiter ins Hintertreffen geraten.

Als Peter Remmert im Sommer von der U19 des VfL Osnabrück verpflichtet wurde und beim FC Schalke 04 einen Profivertrag unterschrieben hat, galt er als Wette auf die Zukunft.

Ein gutes halbes Jahr später muss die Frage erlaubt sein? Hat er eine solche trotz eines Vertrags bis zum Sommer 2028 noch bei den Königsblauen? Denn für den 1,93 Meter-Mann hat der S04 inzwischen Bojan Potnar vom TSV Meerbusch verpflichtet. Und der stand beim 0:0 gegen den 1. FC Bocholt gleich in der Startelf. Der Profi Remmert dagegen schmorte 87 Minuten auf der Bank.

„Peter hat ein äußerst interessantes Stürmer-Profil. Er hat eine gute Beschleunigung, Kraft in seinem Spiel und bringt die nötigen technischen Fähigkeiten mit“, sagte Schalkes damaliger Sportdirektor Marc Wilmots bei Remmerts Verpflichtung. „Wir sehen in ihm ein großes Entwicklungspotenzial und wollen ihn dabei unterstützen, dass er dieses noch besser abrufen kann.“

In den Vorbereitungsspielen stellte sich schnell heraus, dass Remmert noch nicht für die 2. Liga in Frage kommt. Die Idee war, ihn über die U23 aufzubauen. Inzwischen absolvierte Remmert zwölf Spiele für die Regionalligamannschaft, in denen er ein Tor erzielte und eine Torbeteiligung verbuchen konnte. Natürlich hatte er Pech, dass der Ex-Profi Pierre-Michel Lasogga, von dem er lernen sollte, fast die gesamte Zeit verletzt war, aber trotz seiner körperlichen Größe konnte sich Remmert in den meisten Spielen auch kaum Torgelegenheiten verschaffen.

Dass Schalke jetzt mit Bojan Potnar, der ebenfalls erst 19 Jahre alt und mit 1,92 Metern nur einen Zentimeter kleiner als Remmert ist, vom Oberligisten TSV Meerbusch nachgelegt hat, muss Remmert zu denken geben. Und Bojan bekam gegen Bocholt nur wenige Tage nach seiner Verpflichtung sofort seinen ersten Startelfeinsatz. "Wir wollten dem Bojan die Chance geben. Er ist jetzt seit einer Woche im Training und macht es richtig gut", erklärte Schalkes Trainer Jakob Fimpel warum Potnar den Vorzug gegenüber Remmert bekam. "Er hat auch sofort ein super Spiel gemacht. Brutal unangenehm gegen ihn zu spielen. Er war permanent vor dem Gegner."

Nur mit dem Toreschießen hat es auch bei Potnar, der mit der Empfehlung von elf Toren in der Oberliga in 28 Spielen an die Emscher kam, noch nicht funktioniert: "Er hatte auch seine Situationen, in den leider sein Schuss auch zu schwach war. Aber er hat ein super Spiel gemacht", lobte Fimpel seinen Neuzugang.

Es spricht also vieles dafür, dass Profi Remmert beim 1. FC Düren am kommenden Samstag erneut auf der Bank Platz nehmen muss.