Fortuna Köln empfängt am Sonntag (9. Februar, 14 Uhr) den 1. FC Köln II zum Stadtderby. Nach zwei Remis peilt die Fortuna wieder einen Sieg an.

Nach den Samstagsergebnissen ist klar: Mit einem Sieg im Derby gegen den 1. FC Köln II und einem Dreier im Nachholspiel beim SV Rödinghausen würde Fortuna Köln bis auf zwei Zähler an den MSV Duisburg heranrücken.

Also: Motivation genug für das Derby gegen die U21-Mannschaft des 1. FC Köln. "Was die Ergebnisse angeht, sind wir in einer Bringschuld nach den beiden Remis im Jahr 2025. Ich hoffe, aller guten Dinge sind drei. Das wird die Herausforderung sein, die Mannschaft will jetzt auch den Bock umstoßen. In einem Derby kannst du stark über die Emotionalität kommen. Wir wollen den Gegner, mit unserer Art und Weise Fußball zu spielen, beeindrucken. Da kommt der FC uns jetzt gerade recht", sagt Trainer Matthias Mink.

Mit Hendrik Mittelstädt muss Fortuna-Trainer- und Sportchef Mink ausgerechnet im Derby auf einen ehemaligen FC-Angreifer verzichten.

Dieser ärgert sich am meisten darüber. Mittelstädt, der für die Zweite des FC von 2021 bis 2023 41 Partien in der Regionalliga (elf Tore, vier Assists) absolvierte, sagt: "Das ärgert mich schon sehr, dass ich die fünfte gelbe Karte in Düren bekommen habe. Nun werde ich die Mannschaft von außen unterstützen und auch da mein Bestes geben. Ich denke, dass ordentlich Feuer drin sein wird und wir aus dem Stadion einen Hexenkessel machen. Ich glaube, dass wir gewinnen werden."

Mit den beiden Remis gegen Bocholt und in Düren im neuen Jahr ist der der 25-Jährige auch nicht zufrieden: "Die Ergebnisse sind unpassend zu dem, was wir in der Hinrunde gezeigt haben. Es war schwer, in der Winterpause wieder reinzukommen, wir haben auf keinem ordentlichen Platz gespielt, uns fehlte zuletzt einfach die Abgezocktheit", sagt Mittelstädt.

Auch Mittelstädt wird seine Kollegen vielleicht noch einmal daran erinnern, dass der MSV Duisburg nach dem 0:2 gegen Rot-Weiß Oberhausen auch am Samstag beim 2:2 gegen Eintracht Hohkeppel patzte. Mit einem Sieg würde sich Fortuna Köln im Titelrennen der Regionalliga West zurückmelden.