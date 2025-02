Kerem Yalcin brachte Rot-Weiß Oberhausen im Spiel gegen die Sportfreunde Lotte mit einem Traumtor in Führung. RevierSport sprach nach der Partie mit dem Torschützen.

Am 21. Spieltag der Regionalliga West trennte sich Rot-Weiß Oberhausen mit 1:1 (1:0) von den Sportfreunden Lotte. Obwohl RWO die Gäste vom Lotter Kreuz in der ersten Halbzeit fest im Griff hatte, reichte es aufgrund einer enormen Leistungssteigerung der Sportfreunde im zweiten Durchgang nicht für einen Dreier aus Sicht der Oberhausener.

Dennoch hatte ein RWO-Spieler reichlich Grund zur Freude: Kerem Yalcin. In der 16. Minute bekamen die Oberhausener nach einem Foul von Lottes Albin Thaqi an Phil Sieben einen Freistoß aus rund 30 Metern zugesprochen. Yalcin schnappte sich den Ball, legte ihn sich zurecht und schoss das Leder erst ans linke Lattenkreuz, von wo es schließlich hinter der Linie einschlug. Ein Treffer der Marke "Tor des Monats".

"Ich übe tatsächlich viele Freistöße im Training und habe auch damals viele Freistoß-Battle gegen Anton Heinz (jetzt Alemannia Aachen) gemacht. Ich habe zwar oft gegen ihn verloren, aber bei einem Spieler seiner Klasse ist das auch kein Wunder. Ich trainiere seit über zwei Jahren intensiv Freistöße und wenn Moritz Stoppelkamp mal nicht kann oder mir den Vortritt lässt, dann schnappe ich mir gerne den Ball", erklärte Yalcin in Bezug auf sein Traumtor.

Trotz seines Treffers hätte der 20-Jährige gegen Lotte natürlich gerne mehr als einen Zähler geholt – besonders, weil Spitzenreiter MSV Duisburg im Spiel gegen Eintracht Hohkeppel Punkte liegen ließ. Am nächsten Spieltag gegen den FC Gütersloh will Yalcin mit seiner Mannschaft jedoch zurück auf die Siegerstraße und gab sich entsprechend selbstbewusst.

"Natürlich ist es bitter und es wäre eine große Chance für uns gewesen, an den MSV heranzukommen. Wir gucken jedoch von Woche zu Woche nur auf uns und als nächstes steht das Spiel gegen Gütersloh an. Bereits in der Hinrunde haben wir Gütersloh durch einen Last-Minute-Sieg mit 3:2 geschlagen und alles weitere wird sich dann zeigen", erklärte Yalcin.

