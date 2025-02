Das Spitzenspiel am 21. Spieltag der Regionalliga West zwischen Rot-Weiß Oberhausen und den Sportfreunden Lotte endete 1:1 (0:1). Beide Trainer haben sich im Vorfeld wohl mehr versprochen.

Nach dem 2:0-Derbysieg am vergangenen Spieltag gegen Spitzenreiter MSV Duisburg stand für Rot-Weiß Oberhausen am 21. Spieltag der Regionalliga West gegen die Sportfreunde Lotte das nächste Spitzenspiel auf dem Plan. Nach zwei unterschiedlichen Halbzeiten hieß das Endresultat 1:1 (1:0).

In der ersten Halbzeit waren die Oberhausener die klar bessere Mannschaft und gingen in der 16. Minute verdient durch einen wunderbaren Freistoßtreffer von Kerem Yalcin in Führung. „In der ersten Halbzeit waren wir richtig, richtig gut und sind verdient in Führung gegangen. Wir haben Lotte etwas aktiver erwartet, aber im weiteren Verlauf des Spiels haben sie gezeigt, dass sie das können”, erklärte RWO-Cheftrainer Sebastian Gunkel.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit brachte Lottes Cheftrainer Fabian Lübbers mit Burinyuy Nyuydine, Jan Wellers und Leon Demaj gleich drei frische Spieler in die Partie und diese Wechsel sollten sich auszahlen. Lotte war fortan auf Augenhöhe und erzielte in der 71. Minute durch ein Tor von Marc Heider das 1:1. Besonders in der Schlussphase hatten die Sportfreunde die besseren Chancen, um das Spiel noch auf ihre Seite zu ziehen, jedoch blieb es beim Unentschieden. Alle weiteren Infos zum Spielverlauf gibt es hier.

„Wir wussten, dass wir aus der Halbzeit rauskommen und erstmal gegen Widerstände arbeiten müssen”, erklärte Gunkel weiter. „Es ist sehr schade, aber die Spieler auf dem Platz haben alles gegeben und intensiv gearbeitet. Einige Spieler sind nach dem Spiel vom Platz gekrochen und haben alles versucht. Für die Zuschauer war es schön, zwei Mannschaften mit offenem Visier zu sehen, die das Spiel gewinnen wollten. Es gab Chancen auf beiden Seiten und jede Mannschaft hätte lieber drei anstatt einen Punkt geholt, aber es ist beiden nicht gelungen.”

Ich habe ein Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten gesehen. In der ersten Halbzeit war RWO gefühlt eine Klasse besser als wir. Fabian Lübbers

Lotte-Trainer Lübbers hätte nach der Leistungssteigerung seiner Mannschaft im zweiten Durchgang gerne mehr aus Oberhausen mitgenommen, jedoch sprach auch der Gästetrainer nach dem Spiel von einer verdienten Punkteteilung.

„Ich habe ein Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten gesehen. In der ersten Halbzeit war RWO gefühlt eine Klasse besser als wir. Sie waren in jedem Zweikampf einen Tick schneller und haben sich viele Standardsituation erarbeitet. Sie hatten viele Abschlüsse und ich kann mich an keinen einzigen Torschuss von unserer Seite erinnern”, bilanzierte der Trainer der Sportfreunde.

In der Kabine sprach Lübbers die mangelnde Torgefährlichkeit seiner Elf an und brachte für Halbzeit zwei neue Kräfte aufs Feld - mit Erfolg. „Für die zweite Halbzeit muss ich meiner Mannschaft ein riesiges Kompliment machen. Es war komplett andersherum, wenn auch nicht ganz so extrem. Wir haben eine richtig gute zweite Halbzeit gegen einen sehr guten Gegner gespielt. Wir hatten die besseren Chancen und haben den verdienten Ausgleich erzielt.”