Einen ersten Patzer vom MSV Duisburg kann Rot-Weiß Oberhausen nicht nutzen. Im Spitzenspiel holen die Sportfreunde Lotte einen Punkt im Stadion Niederrhein.

Spätestens nach dem Derbysieg beim MSV Duisburg schielt man bei Rot-Weiß Oberhausen zumindest mit einem Auge auf die 3. Liga. Mit Rückenwind ging es für die Kleeblätter am 21. Spieltag der Regionalliga West direkt ins nächste Topspiel, die Sportfreunde Lotte kamen als Tabellenvierter ins Stadion Niederrhein. Mit dem 1:1-Remis verpasste RWO einen großen Schritt.

Von Beginn an nahmen die Gastgeber das Spiel in die Hand, kontrollierten die Gäste und erspielten sich auch die ersten Gelegenheiten. Phil Sieben (8.) und Timur Kesim (9.) hatten noch nicht genau genug gezielt, bei Matona-Glody Ngyombos Abschluss war noch ein Verteidigerbein im Weg (12.). Das 1:0 lag in der Luft.

Und genau so sollte es nur wenige Minuten später kommen. Sieben startete durch und war nur mit einem Foul zu stoppen, neben Gelb für Albin Thaqi gab es einen Freistoß für die Oberhausener. Kerem Yalcin übernahm den Versuch – und wie: Mit einem traumhaften Freistoß genau in den Giebel brachte der Mittelfeldspieler seine Mannschaft in Führung (16.), zu diesem Zeitpunkt hochverdient.

Auch in der Folge blieb Oberhausen das gefährlichere Team. Nach einer Ecke und einem Kopfball von Pierre Fassnacht verhinderte Thomas Kok in höchster Not das 2:0 (22.), Kesims abgefälschter Versuch war leichte Beute für Steffen Westphal (26.). Bis zur Halbzeit änderte sich das Bild nicht, mit dem 1:0 ging es in die Kabinen.

So haben sie gespielt: RWO: Kratzsch – Fassnacht, Öztürk, Niemeyer – Donkor (88. Hot), Ngyombo, Schlax (81. Ludwig), Yalcin – Sieben (61. Stoppelkamp), Kesim (88. Ezekwem), Bonga. Lotte: Westphal – Lübke (46. Wellers), Sabah, Kok, Milic (46. Demaj) – Thaqi, Fontein (67. Bapoh) – Thier, Elezi, Krasniqi (46. Nyuydine) – Heider. Tore: 1:0 Yalcin (16.), 1:1 Heider (71.) Gelbe Karten: - / Thaqi, Demaj. Schiedsrichter: Jörn Schäfer. Zuschauer: 2869.

Aus denen kamen die Gäste dann mit einem anderen Gesicht. Die Oberhausener sahen sich mehr Druck ausgesetzt und hatten Glück, dass Marc Heiders Lupfer an die Querlatte prallte (53.). Auch Nico Thier (58., 60.) ließ seine Chancen aus, während bei RWO Moritz Stoppelkamp kam und nur kurz nach seiner Einwechslung Westphal direkt Mal zu einer Glanzparade zwang (65.).

Auch nach dem Stoppelkamp-Wechsel blieb Lotte aktiv und konnte sich dann auch belohnen. Heider nutzte eine Unaufmerksamkeit der Oberhausener Defensive und versenkte den Ball in der unteren linken Ecke (71.).

In einer ausgeglichenen Schlussphase fehlten die ganz großen Chancen auf beiden Seiten, in der Nachspielzeit schoss Stoppelkamp aus 18 Metern links vorbei, dann war Schluss. Mit dem 1:1-Remis kann RWO das 2:2 vom MSV Duisburg gegen Hohkeppel nicht nutzen, stattdessen zog Borussia Mönchengladbach II (1:0 gegen Düsseldorf II) an den Kleeblättern vorbei.

Am kommenden Samstag (15. Februar, 14 Uhr) ist Rot-Weiß Oberhausen beim FC Gütersloh zu Gast, die Sportfreunde Lotte empfangen zur gleichen Zeit Eintracht Hohkeppel.