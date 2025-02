Der nächste Rückschlag für den MSV Duisburg im Aufstiegsrennen. Bei Aufsteiger Eintracht Hohkeppel holt der MSV trotz eines Sussek-Doppelpacks nur einen Zähler.

Nach der Derby-Niederlage gegen Rot-Weiß Oberhausen wollte der MSV Duisburg gegen Aufsteiger Eintracht Hohkeppel wieder in die Spur finden und seine Position im Aufstiegsrennen der Regionalliga West festigen. Stattdessen gab es den nächsten Rückschlag, gegen das Kellerkind reichte es nur zu einem 2:2-Remis.

Wie angekündigt hatte MSV-Trainer Dietmar Hirsch rotiert und brachte mit Thilo Töpken, Dustin Willms, Jakob Bookjans und Jesse Tugbenyo vier Neue. Dafür mussten Malek Fakhro, Jan-Simon Symalla, Kilian Pagliuca und Steffen Meuer zunächst auf der Bank Platz nehmen. Auch spielerisch machte sich das bemerkbar, der MSV begann deutlich besser als noch gegen RWO.

Nach zwanzig Minuten wäre die Führung verdient gewesen - und die vielen mitgereisten Duisburger, die die Partie an der Dürener Westkampfbahn zum Heimspiel machten, mussten nicht lange auf den ersten Jubel warten. Patrick Sussek sorgte für die hochverdiente Führung, nachdem Töpken im richtigen Moment stark durchgesteckt hatte. Das 1:0 für die Gäste (29.)!

Auch mit der Führung im Rücken spielte weiter beinahe ausschließlich der MSV, allerdings Alexander Hahn scheiterte an Hohkeppels Schlussmann Lukas Van Ingen, Can Coskun zielte nach der folgenden Ecke nicht genau genug (40.). So ging es mit dem 1:0 in die Pause.

So haben sie gespielt: Hohkeppel: Van Ingen - Pesch, Krätschmer, Dervisevic - Gardawski, Baum (87. Özden), Durgun, Aourir - Owusu (67. Lambert), Wirtz, Tokac (89. Bouzraa). Duisburg: Braune - Bitter (81. Montag), Fleckstein, Hahn, Coskun - Tugbenyo (69. Wegkamp), Egerer - Willms (46. Symalla), Bookjans (46. Meuer), Sussek - Töpken (69. Fakhro). Tore: 0:1 Sussek (29.), 0:2 Sussek (50., Foulelfmeter), 1:2 Durgun (54., Foulelfmeter), 2:2 Wirtz (61.). Gelbe Karten: Gardawski, Baum, Lambert, Van Ingen / Bookjans, Willms. Schiedsrichter: Johannes Liedtke.

Aus der Kabine kam der MSV mit zwei Wechseln: die vorbelasteten Willms und Bookjans hatten Feierabend, Meuer und Symalla kamen rein. Zu Beginn der zweiten Hälfte rückte dann Schiedsrichter Johannes Liedtke in den Mittelpunkt: zunächst gab es einen Foulelfmeter für den MSV, den Sussek sicher verwandelte (50.). Doch unmittelbar danach ein Pfiff auf der anderen Seite: Hahn foulte Mike Owusu, Cenk Durgun verkürzte (54.).

Plötzlich war das Kellerkind am Drücker - und entriss dem MSV bald die Führung: Den Schuss von Owusu ließ Max Braune nach vorne prallen, wo Enzo Wirtz am schnellsten reagierte und das 2:2 markierte (61.). Hohkeppel war richtig heiß und hätte die Partie in der 72. Minute fast komplett gedreht, doch Braune rettete gut gegen Ömer Tokac.

Dem MSV fehlten die Ideen, um für die erneute Führung zu sorgen, Hohkeppel war mit dem 2:2 natürlich zufrieden und setzte sich auch etwas auf die Uhr. Nach acht Minuten Nachspielzeit stand dann die Punkteteilung fest.

Für den MSV Duisburg geht es bereits am kommenden Freitag (14. Februar) weiter. Um 19.30 Uhr ist der SC Paderborn II zu Gast bei den Meiderichern. Eintracht Hohkeppel muss tags darauf (14 Uhr) zu den Sportfreunden Lotte.