Am 21. Spieltag der Regionalliga West gibt es zwei klare Sieger: Borussia Mönchengladbach II schiebt sich auf Platz zwei, auch im Keller wurde gepunktet.

21. Spieltag in der Regionalliga West. An der Spitze lieferten sich Tabellenführer MSV Duisburg (2:2 bei Eintracht Hohkeppel) und Verfolger Rot-Weiß Oberhausen (1:1 gegen Sportfreunde Lotte) ein Fernduell. Beide punkten im Gleichschritt, das freut einen lachenden Dritten, der jetzt neuer Zweiter ist.

Doch auch im Tabellenkeller standen wichtige Partien an. Der FC Schalke 04 II traf mit dem 1. FC Bocholt auf eine Mannschaft, die die Knappen mit einem Sieg wieder tiefer in den Abstiegskampf ziehen wollten. Einen Platz vor Bocholt ging der KFC Uerdingen in sein Heimspiel gegen den SV Rödinghausen. Am Ende standen zwei torlose Unentschieden.

Für Schlusslicht Türkspor Dortmund gab es am Ende keinen wirklichen Grund zu Jubeln. Mit einem verwandelten Elfmeter durch Dennis Lerche führte der Neuling lange mit 1:0 und hatte den zweiten Saisonsieg vor Augen, doch der FC Gütersloh glich in der 89. Minute aus. Der Vorletzte SC Wiedenbrück war der Gewinner des Spieltags in der unteren Tabellenhälfte. Mit dem 2:1 gegen den 1. FC Düren gelang den Wiedenbrückern der Sprung auf Platz 15, vorbei an Hohkeppel und Schalke II.

Der Wuppertaler SV muss nun schon seit drei Spielen auf einen Sieg warten. Bei der U23 des SC Paderborn unterlag der WSV mit 0:2 (0:1), beide Gegentreffer fielen erneut nach Standards. So bleiben die Wuppertaler auf Platz 14 und müssen sich ärgern, dass Türkspor und Wiedenbrück punkten konnten.





Im Duell der Zweitvertretungen zwischen Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach behielten die Fohlen die Oberhand und melden sich dank der Unentschieden der Konkurrenz auch mehr und mehr im Kampf um Platz eins an. Drei Punkte sind es noch bis zum MSV, als neuer Zweiter wurde RWO überholt.

Acht von neun Partien des Spieltags sind absolviert, das letzte Spiel führt in den Süden von NRW. Am morgigen Sonntag (14 Uhr, RS-Liveticker) empfängt Fortuna Köln den 1. FC Köln II zum Stadtderby.