Am Samstag, 8. Februar (14 Uhr), empfängt der KFC Uerdingen den SV Rödinghausen. KFC-Coach Rene Lewejohann wird fehlen - zumindest an der Seitenlinie.

2:2 gegen FC Schalke 04 II und 1:2 gegen den FC Gütersloh: Der KFC Uerdingen will in Spiel drei in 2025 den ersten Sieg landen.

Dabei müssen die Krefelder am Samstag (8. Februar, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) gegen den SV Rödinghausen neben dem rotgesperrten Nazzareno Ciccarelli auch auf Trainer Rene Lewejohann verzichten.

Dieser darf nach seiner Roten Karte aus dem Gütersloh-Spiel eine halbe Stunde vor und nach dem Spiel keinen Kontakt zu seiner Mannschaft haben.

Zudem steht nach dem Ende des Winter-Transferfensters fest, dass sieben Akteure den KFC Uerdingen verlassen haben. Das sind folgende Spieler: Alexander Lipinski (FC Büderich), Max Klump (Lokomotive Leipzig), Hussein Mahamud Hasan (Hanauer FC), David Lionel Akrobor-Boateng (Ziel unbekannt), Tim Brdaric (Studium in den USA), Mehmet Yildiz (Rot-Weiß Hadamar) und Pepijn Schlösser (VfL Vichttal).

Rene Lewejohann über...

... die Abgänge und die Kader-Größe: "Wir hatten ja einen sehr aufgeblähten Kader. So tun uns die Abgänge gar nicht so weh. In der Trainingswoche konnte ich beständig mit 18 bis 20 Mann trainieren. Am Wochenende stehen uns bis auf den rotgesperrten Nazzareno Ciccarelli alle Mann zur Verfügung."

... die Niederlage gegen Gütersloh und die Trainingswoche: "Die Jungs waren schon sehr selbstkritisch und waren auch zu Beginn der Woche angefressen. Mit elf Mann hätten wir das Spiel nicht verloren. Aber ich bin froh darüber, dass die Mannschaft so selbstkritisch ist und es wieder besser machen will."

... den SV Rödinghausen: "Rödinghausen ist in dieser Liga ein Kaliber. Sie wollen immer das Maximum herausholen. Sie sind schwer zu schlagen. Aber wir werden alles tun, damit die drei Punkte in unserer Grotenburg bleiben."

... die Tabellensituation: "Wir sind uns der Situation bewusst. Wir haben aktuell fünf Punkte Vorsprung und bleiben ruhig. Aber wir wollen so schnell wie möglich nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Da würde uns jeder Dreier, am besten schon am Samstag, sehr helfen."

... seine eigene Sperre: "Ich finde es sehr schade, weil ich immer sehr kommunikativ mit den Schiris bin. Ich bin nie ausfallend, gehe immer mit Respekt und bedacht auf die Schiedsrichter zu. Jetzt war es so, dass ich in Gütersloh nach einem Torjubel aufs Feld gelaufen bin. Dann wurde der Treffer zurückgenommen und ich wurde bestraft. Natürlich tut es mir weh, dass ich auf der Tribüne sitzen muss. Aber ich akzeptiere und respektiere die Entscheidung. Regel ist schließlich Regel!"