Nun ist es offiziell: Türkspor Dortmund hat seinen wohl talentiertesten Spieler in die Süper Lig transferiert.

In dieser Woche hatte RevierSport berichtet, dass Mehmet Kaya kurz vor der Unterschrift bei Konyaspor steht. Nun ist der Transfer in trockenen Tüchern.

Der 20-jährige Innenverteidiger unterschrieb beim Tabellen-14. der Süper Lig einen Vertrag bis zum Sommer 2028. Kayas Ex-Klub Türkspor Dortmund darf sich über eine Ablösesumme von 10.000 Euro freuen. Hinzu kommt eine im Vertrag verankerte Weiterverkaufsklausel. Beim nächsten Kaya-Transfer würde Türkspor zehn Prozent von der Ablösesumme erhalten.

Das Regionalliga-West-Schlusslicht ist stolz auf diesen Transfer. Auf Instagram schreibt Türkspor Dortmund: "Mit großem Stolz dürfen wir verkünden, dass unser Spieler Mehmet Kaya nach einem erfolgreichen Medizincheck einen Profivertrag in der türkischen Süper Lig erhält! Dieser Schritt ist in seiner Profikarriere ein riesiger Erfolg, und wir freuen uns mit ihm über diese verdiente Chance. Wir bei Türkspor Dortmund sind stolz darauf, junge Talente auf ihrem Weg zu begleiten und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Träume zu verwirklichen!"

Kayas Berater, Önder Ince, dem mehrere Angebote für den 1,90-Meter großen Abwehrspieler vorlagen, erklärt gegenüber RevierSport: "Für den Wechsel sprachen drei Dinge: Konya gilt in der Türkei als ein sehr gut geführter Verein. Die sportliche Führung setzt auf junge Talente und Mehmet hatte in den Gesprächen mit Konya einfach das beste Gefühl."

Gut möglich, dass Kaya schon in den nächsten Tagen zu einem unterklassigen Verein verliehen wird. Denn der Kader von Konyaspor ist groß. Ince betont: "Das wird der Trainer entscheiden. Wir warten mal das Wochenende ab und schauen dann, ob ein Leihgeschäft in Betracht gezogen wird. Am Ende arbeitet Konya so, dass es für den Verein, für den Spieler und auch den aufnehmenden Klub die beste Lösung ist. Fakt ist, dass Mehmet spielen soll. Auf der Bank zu sitzen, nutzt niemandem etwas."