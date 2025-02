Der MSV Duisburg reist als klarer Favorit zu Eintracht Hohkeppel. Auch in der Liga sehen viele die Zebras als Maß der Dinge. Das sagt Trainer Dietmar Hirsch.

Der MSV Duisburg muss am Samstag, 8. Februar, 14 Uhr bei Eintracht Hohkeppel in Düren ran - aller Voraussicht nach mit Cheftrainer Dietmar Hirsch. "Ich habe noch nichts gehört. Stand jetzt wie vor dem Oberhausen-Spiel. Ich habe mich über die Woche nicht damit beschäftigt", sagte er auf der Pressekonferenz, angesprochen auf eine mögliche Sperre.

Hirsch hatte nach dem letzten Spiel 2024 gegen den FC Gütersloh (3:4) die Rote Karte kassiert. Der Coach hatte nach dem Schlusspfiff auf dem Rasen Redebedarf mit Schiedsrichter Florian Visse. Der Referee griff umgehend zum Karton. Der MSV legte Revision ein: Ausgang offen.

Sicher ist auf jeden Fall, dass der MSV Duisburg, ob mit oder ohne Hirsch, der klare Favorit sein wird. "Hohkeppel hat eine gute Ordnung. Der Platz in Düren ist relativ eng, zudem in keinem guten Zustand. Die Witterung ist nicht optimal. Uns erwartet eine besondere Herausforderung. Der Platz wird seifiger sein. Es wird keinen Schönheitspreis zu gewinnen geben, aber wir wollen versuchen, Fußball zu spielen", sagte Hirsch, der angesichts der zu erwartenden Witterungsbedingungen auch lange Bälle und die zweiten Bälle beschwor.

Hirsch warnte vor einem unangenehmen Gegner. "Sie werden alles reinwerfen. Sie haben in langer Unterzahl in Wuppertal einen Punkt geholt, was nicht selbstverständlich ist."

Dennoch muss es natürlich der Anspruch des MSV sein, den Underdog auf dem Weg zur direkten Rückkehr in Liga drei aus dem Weg zu räumen. Der MSV Duisburg ist nach wie vor Aufstiegskandidat Nummer eins, auch wenn der Vorsprung an der Spitze nach der jüngsten 0:2-Pleite gegen Rot-Weiß Oberhausen geschmolzen ist.

"Wenn wir auf Oberhausen vier statt zehn Punkte Vorsprung haben, ist es natürlich enger geworden", sagte Hirsch schmunzelnd. "Wir wollen das am Wochenende halten und bestenfalls ausbauen. Wir wollen erstmal unser Spiel gewinnen. Dann bleibt es mindestens dabei."

RWO und Borussia Mönchengladbach II sind dran am MSV, schieben die Favoritenrolle aber dennoch gerne nach Meiderich. "Wir stehen zu der Favoritenrolle und wollen oben bleiben. Aber andere Trainer haben auch gute Mannschaften. Andere Aussagen bewerte ich nicht", sagte Hirsch dazu knapp. Am Wochenende soll stattdessen die Antwort auf dem Platz folgen.