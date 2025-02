KFC Uerdingen: Auch beim Thema Mitgliederversammlung entscheiden die Juristen

Beim KFC Uerdingen stehen bald zwei Mitgliederversammlungen an einem Tag an. Bei der ersten ist eine Entscheidung nicht bindend, ob die zweite stattfindet, steht noch nicht fest.

Der KFC Uerdingen wäre in den letzten Monaten nicht der KFC Uerdingen, wenn nicht jedes Interview, jede Maßnahme oder jede Terminierung gleich eine Gegenmaßnahme nach sich ziehen würde.

Wie es eben so ist, wenn ein Verein komplett zerstritten ist. Beim KFC ist das die eine Seite mit dem Vorstandsvorsitzenden Thomas Platzer und dem externen Berater Mehmet Eser. Auf der anderen Seite die beiden Vorstandsmitglieder Peter Kahstein und Dirk Röthig.

Dass es auch in diesen Tagen zu Streitigkeiten und juristischen Überprüfungen kommt, mutet fast schon unheimlich an, denn im Verein kann derzeit eh niemand entscheiden außer dem vorläufigen Insolvenzverwalter Thomas Ellrich.

Immerhin steht weiterhin eine Insolvenz im Raum, nachdem am 13. Januar öffentlich wurde, dass es zwei Anträge auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gibt.

Doch während Ellrich prüft, ob es überhaupt genügend Masse gibt für ein erfolgreiches Insolvenzverfahren oder ob eine Insolvenz abgewendet werden kann, streitet sich der Rest nun rund um das Thema Mitgliederversammlung.

Da wurden gleich zwei an einem Tag anberaumt. Eine außerordentliche, nachdem drei Mitglieder satzungsgemäß genügend Unterschriften gesammelt haben, um eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen zu können.

Im Anschluss die ordentliche Mitgliederversammlung, zu der der Vorstandsvorsitzende Platzer eingeladen hat. Ob das nun reicht, oder ob Platzer das nur mit einer Vorstands-Mehrheit machen kann, das ist nun wieder ein Fall für die Juristen.

Denn Kahstein kündigte bei der "RP" an, dass man das prüfen würde, ob Platzer alleine zu so einer Veranstaltung einladen würde. Seine Meinung: „Eine Mitgliederversammlung ist wichtig. Aber eigentlich hat der Verein derzeit ganz andere Probleme. Wir müssen Geld einsammeln, damit der Insolvenzverwalter in Ruhe seine Arbeit machen kann.“

Wenn alles rechtens ist, dürften die Mitglieder eh nichts aus der aktuellen Periode erwarten. Denn der amtierende Vorstand wird nur über den Zeitraum Geschäftsjahr 2022 berichten.

Die Geschäftsjahre 2023 und 2024 sind nicht Gegenstand der Berichterstattung des amtierenden Vorstands in dieser Mitgliederversammlung.





Wobei der amtierende Vorstand in der regulären Mitgliederversammlung nur noch aus Platzer bestehen könnte, wenn die außerordentliche Mitgliederversammlung im Vorfeld ihren Zweck erfüllt.

Hier gibt es nur einen Tagespunkt, wie die drei Mitglieder, die die Unterschriften gesammelt haben, klargemacht haben: "Wir wollen erreichen, dass diese Mitgliederversammlung gemäß § 11 Nummer 6 dem Verwaltungsrat empfiehlt, die Vorstandsmitglieder Kahstein und Röthig abzuberufen."

Wobei es sich eben nur um eine Empfehlung handelt, selbst wenn die Mitglieder für die Abberufung stimmen, muss der Verwaltungsrat dem nicht folgen. So, wie die Gemengelage beim KFC derzeit ist, wird er das auch nicht tun.

Daher ist weiter nur eines klar: Nichts ist klar beim KFC Uerdingen, aber in den kommenden Wochen wird es Antworten geben müssen.