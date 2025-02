Nicolas Michaty trainierte lange in der Regionalliga West. So schaut er auf die Lage an der Tabellenspitze und im Abstiegskampf.

Mehr als fünf Jahre lang stand Nicolas Michaty bei der U23 von Fortuna Düsseldorf an der Seitenlinie. Der 51-Jährige hielt die Zweitvertretung Jahr für Jahr in der Regionalliga West, half dabei, jungen Spielern den Weg in den Profibereich zu ebnen. Und er avancierte zum dienstältesten Trainer der Liga - ehe er im Herbst 2023 gehen musste.

Seitdem ist mehr als ein Jahr vergangen, Michaty ist bisher ohne neuen Job im Trainergeschäft. Er konnte die Zeit ohne Aufgabe in einem Verein genießen. Aber er blieb nicht untätig, wie er im Gespräch mit RevierSport verrät: "Ich schaue mir sehr viele in unterschiedlichen Ligen an. Das ist ja das Schöne hier im Westen, hier knubbeln sich die Vereine."

Hospitationen und Fortbildung standen beim Fußballlehrer ebenfalls auf dem Programm. Gut möglich, dass er die gesammelten Erfahrungen bald wieder im Tagesgeschäft zeigen kann: "Ich freue mich auf eine neue Herausforderung und bin bereit." Welche Art von Engagement für Michaty infrage kommt - was etwa die Liga betrifft - möchte der frühere Mittelfeldspieler (unter anderem VfL Bochum II) nicht eingrenzen. Es müsse passen, er von dem Konzept des Vereins überzeugt sein.

Michaty war als Co-Trainer von Bochum II tätig, in gleicher Funktion sowie als Nachwuchschef arbeitete er bei Hannover 96 und eben bei der U23 der Fortuna. Den weitaus größten Teil seiner Laufbahn als Coach verbrachte Michaty in der Regionalliga West. Natürlich verfolgt er die Entwicklungen in der Liga noch immer aufmerksam.

So auch den Aufstiegskampf, in dem Spitzenreiter MSV Duisburg zuletzt einen Dämpfer hinnehmen musste und 0:2 im Heimspiel gegen Verfolger Rot-Weiß Oberhausen verlor. "Bei einem Sieg wäre der MSV wohl kaum noch einzuholen gewesen. Aber jetzt rückt die Spitzengruppe wieder enger zusammen, die ersten fünf Teams haben noch Chancen", sagt Michaty. "Es kann oben und unten bis zum Schluss spannend bleiben. Das ist super für die Attraktivität Liga."