Weisse noch? Beim letzten Ligaspiel in Münster - Erstes Bundesliga-Tor des HSV

Am Freitagabend (7. Februar, 18:30 Uhr) kehrt der HSV an jenen Ort zurück, an dem der spätere "Bundesliga-Dino" sein erstes Ligator erzielte: das Preußenstadion.