Elf Zu- und 16 Abgänge - und das alles in der Winter-Transferperiode. Das ist für die Regionalliga West rekordverdächtigt. Das rege Kommen und Gehen geschah bei Türkspor Dortmund.

Wer gedacht hätte, dass die Transferaktivitäten von Türkspor Dortmund mit dem Deadline Day beendet sind, der wird eines Besseren belehrt.

Denn am Mittwoch (5. Februar) steht der nächste Transfer, diesmal der 16. Abgang in diesem Winter 2025, bevor.

Wie RevierSport erfuhr, befindet sich Mehmet Kaya in diesen Stunden in der Türkei. In der 2,3 Millionen Einwohner starken Metropole Konya. Beim Süperlig-Klub wird der 20-jährige Innenverteidiger am frühen Nachmittag einen Medizincheck absolvieren und nach dem grünen Licht der Ärzte dann einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 unterschreiben.

Nach RS-Infos wird der Tabellen-14. der Süper Lig dann auch 10.000 Euro auf das Konto von Türkspor überweisen. Das Schlusslicht der Regionalliga West hat sich auch eine 10-Prozent-Weiterverkaufsklausel gesichert.

Zusatzinfo: Im Sommer 2024 wurde Kaya bereits in die türkische Junioren-Nationalmannschaft berufen - RevierSport berichtete

Kaya war im Sommer 2023 von der U19 des SC Paderborn zu Türkspor Dortmund gewechselt und avancierte auf Anhieb zum Abwehrchef und Leistungsträger. Er verabschiedet sich mit 48 Pflichtspielen in der Ober- und Regionalliga von Türkspor Dortmund. Im Bestfall werden schon in den nächsten Wochen die ersten Süperlig-Begegnungen in seiner Vita stehen.

Die Wintertransfers in der Übersicht:

Zugänge: Oguzhan Kefkir (Wuppertaler SV), Nicolas Obas (VfR Wormatia Worms), Burak Gencal (Yozgat Belediyesi Bozok Spor/Türkei), Franz Langhoff (vereinslos, zuletzt KSV Hessen Kassel), Dennis Lerche (FC Rot-Weiß Erfurt), Marlon Monning (1. FC Köln II), Luis Filipe Guedes-Ribeiro (TSG Backnang), Sezer Toy (vereinslos, zuletzt in Bali), Mayimona Antonio (SSV Reutlingen), Dominik Klann (1. FC Bocholt), Kingsley Marcinek (vereinslos, zuletzt VfB Homberg)

Abgänge: Tekin Gencoglu (Ahlener Sport Klub 2015), Can Pohl (Eintracht Rheine), Alessandro Marino (TVD Velbert), Koray Dag (Altinordu FK/Türkei), Sirin Emre Durmus (Ziel unbekannt), Vincent Akrofi Frank Ocansey (Wuppertaler SV), Muhammed Acil (BSV Schüren), Ayooluwa David Adesida (FC Rot-Weiß Erfurt), Dario Biancardi (Ziel unbekannt), Semih Yigit (RW Lüdenscheid), Justin Braun (Westfalia Rhynern), Dario Biancardi (Lüner SV), Hans-Alexandre Anapak-Baka (Ziel unbekannt), Firas Romdhane (FC Einheit Wernigerode), Serdar Bingöl (Lüner SV), Ibrahim Bulut (TSG Sprockhövel), Mehmet Kaya (Konyaspor, Türkei)