Der 1. FC Bocholt hat nach einigen Spielerverstärkungen im Winter-Transferfenster 2025 nun auch sein Trainerteam ergänzt.

Das Trainerteam des 1. FC Bocholt um Cheftrainer Sunay Acar wird erweitert. Der Verein verpflichtete jetzt Gabriele Di Benedetto als Co-Trainer. Der 38-Jährige ist Inhaber der A-Lizenz und war zuletzt als Co-Trainer der Profis von Alemannia Aachen tätig.

Zuvor leitete Di Benedetto die Jugend-Akademie am Tivoli. Weitere Stationen des Deutsch-Italieners waren der Wuppertaler SV, wo er die U17-Bundesliga-Mannschaft coachte, SV Alemannia Mariadorf Senioren (Landesliga), Rot-Weiß Oberhausen NLZ und TSV Hertha Walheim. Im Zuge seiner Trainerausbildung hospitierte Di Benedetto unter anderem bei den Profis von Greuther Fürth, Eyüpspor 1919 und Hertha BSC U23.

Christopher Schorch, Geschäftsführer Sport und Organisation beim 1. FC Bocholt, sagt: "Wir haben viele gute, intensive Gespräche mit Gabriele geführt. Dabei konnte er uns mit seinem Know-How absolut überzeugen, auch menschlich passt er gut in unser Team. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit."

Di Benedetto ergänzt: "Ich bin sehr glücklich, für den 1. FC Bocholt arbeiten zu dürfen. Der Austausch mit Christopher und Sunay war sehr gut. Ich habe richtig Bock auf das Projekt am Hünting."

Der 1. FC Bocholt ist mit einem 1:1-Remis bei Fortuna Köln und einem 3:3-Unentschieden gegen den SC Wiedenbrück in das Pflichtspieljahr 2025 gestartet. Am kommenden Wochenende reist Bocholt nach Gelsenkirchen. Am Samstag, 8. Februar (14 Uhr), ist der 1. FC dann bei der Zweitvertretung des FC Schalke 04 zu Gast. Die S04-Reserve, die 16 Zähler auf dem Konto hat, belegt aktuell einen Abstiegsplatz und hat einen Fünf-Punkte-Rückstand auf das rettende Ufer.

Bocholt steht bei 23 Punkten und auf dem 12. Tabellenplatz - auch viel zu wenig für die ambitionierten Ansprüche der Münsterländer. Immerhin ist der 1. FC Bocholt amtierender Regionalliga-West-Vizemeister.