Der FC Schalke 04 II hat zwei neue Spieler für die Regionalliga-Restrunde vorgestellt. Beide verstärken die Offensivabteilung.

Oguzcan Büyükarslan und Bojan Potnar verstärken ab sofort den Kader des FC Schalke 04 II. Das Team von Trainer Jakob Fimpel kämpft in der Regionalliga West gegen den Abstieg.

"Oguzcan und Bojan sind zwei wertvolle Verstärkungen für unsere Offensive", sagte Fimpel. Büyükarslan ist ein 21 Jahre alter Linksaußen, der von Ligakonkurrent Borussia Mönchengladbach II kommt. Bei Potnar handelt es sich um einen 19 Jahre alten, 1,92 Meter großen Mittelstürmer, der bis zuletzt für den TSV Meerbusch in der Oberliga Niederrhein am Ball war.

Fimpel sagte: "Oguzcan kenne ich aus seiner Jugendzeit bei Rot-Weiss Essen und später auch aus unseren direkten Duellen gegen Gladbachs U23. Dank seiner Qualität im Eins-gegen-Eins und seiner Schnelligkeit ist er sowohl in der Lage, Tore zu erzielen als auch vorzubereiten. Bojan ist dagegen ein absoluter Abschlussspieler, der seine größte Stärke im Strafraum hat. In der Hinrunde hat er viele Tore für Meerbusch erzielt und kommt mit Selbstvertrauen zu uns. Mit Unterstützung unseres Stürmer-Trainers Martin Max sowie unseren erfahrenen Angreifern Lasogga und Deville kann er bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen."

Büyükarslan begann seine Karriere bei den Sportfreunden 1918 Altenessen. Er durchlief im Anschluss etliche Jugendteams bei Borussia Dortmund und Rot-Weiss Essen. Von der Hafenstraße folgte im Sommer 2022 der Schritt zu Borussia Mönchengladbach. Fortan lief der Linksaußen für die U23 in der Regionalliga West auf. In insgesamt 57 Partien traf Büyükarslan siebenmal.

Potnar wiederum kommt von Oberligist TSV Meerbusch ans Berger Feld. In der laufenden Oberliga-Niederrhein-Kampagne lieferte Potnar elf Tore in 18 Spielen - eine starke Ausbeute.

In seiner Vita stehen außerdem der SV Hilden-Nord, Fortuna Düsseldorf, der Wuppertaler SV, der VfB Hilden, Rot-Weiss Essen, nochmal der VfB Hilden und zuletzt eben der TSV Meerbusch, wo ihm der Sprung in den Herrenbereich gelungen ist.