In der Regionalliga Nordost könnte mit Chemie Leipzig ein Traditionsklub von Bord gehen. In der Abwehr stemmt sich auch ein ehemaliger Essener gegen den Abstieg.

Fabian Rüth ist bei Chemie Leipzig so richtig angekommen. Das dürften ihm sicherlich auch die Fans von Rot-Weiss Essen gönnen, die Rüth vor allem als Bankdrücker und Verletzungs-Pechvogel in Erinnerung haben.

Während sich Rüth in Essen nie durchsetzen konnte, ist er bei Chemie Leipzig absoluter Stammspieler. Auch beim jüngsten 1:3 gegen den FSV Luckenwalde stand Rüth über die volle Distanz auf dem Feld. In der laufenden Saison verpasste er überhaupt erst ein Regionalliga-Spiel für Chemie Leipzig. Beim 0:5 gegen Carl-Zeiss Jena musste er gelbgesperrt zusehen.

Die aufgezeigten Ergebnisse lassen es allerdings schon erahnen: Chemie Leipzig steckt mächtig in der Krise. Die jüngsten vier Ligaspiele gingen allesamt verloren. Der Vorsprung auf die gefährlichen Plätze ist auf drei Zähler zusammengeschmolzen. Hertha Zehlendorf sitzt Chemie mittlerweile im Nacken.

Und auch der nächste Gegner der Chemiker hat seine Tücken. Es geht am Freitag, 7. Februar, zum BFC Dynamo nach Berlin. Immerhin bei Rüth persönlich läuft es: Auch in der Hauptstadt dürfte der 23-Jährige wieder in der Startelf stehen.

Rüth kam Anfang 2022 aus der U23 der TSG Hoffenheim nach Essen und feierte den Aufstieg in die 3. Liga. Der frühere Jugendspieler von Bayer Leverkusen konnte sich allerdings nicht durchsetzen. Eine Saison verbrachte er leihweise bei RW Koblenz, riss sich dort das Kreuzband. Die vergangene Spielzeit verbrachte er wieder in Essen. Insgesamt absolvierte Rüth in drei Jahren gerade einmal acht Pflichtspiele für RWE (zwei Tore).

"Er ist in der Defensive flexibel einsetzbar, gibt uns als Linksfuß viel mehr Möglichkeiten zu variieren. Außerdem ist er erst 23 Jahre alt und damit mit seiner Entwicklung noch längst nicht am Ende", hatte Leipzigs Sportlicher Leiter Steffen Ziffert im Sommer gesagt und so die Verpflichtung Rüths freudig kommentiert. Es scheint, als sollte er Recht behalten.

Rüths Vertrag in Leipzig läuft noch bis zum 30.06.2025.