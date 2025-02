Dennis Lerche ist da, ein anderer Stürmer weg: Türkspor Dortmund lässt einen Angreifer in die Westfalenliga ziehen.

Freudig verkündete die TSG Sprockhövel die Rückkehr von Ibrahim Bulut. Der 1,94 Meter große Mittelstürmer kommt von Regionalliga-West-Klub Türkspor Dortmund zurück zu dem Klub, für den er schon von 2018 bis 2022 spielte.

"Deadline-Day-Hammer", schrieb der Tabellenführer der Westfalenliga 2 in den sozialen Medien. Bulut hat zweifellos Oberliga-Format - und dahin will die TSG wieder. Der FC Brünninghausen hat jedoch den gleich Plan - und mit 33 Zählern auch die identische Punktzahl auf dem Konto.

Gut möglich, dass eines von beiden Teams da dann auch auf Türkspor Dortmund trifft. Bei den Nordstädtern stehen die Zeichen in der Regionalliga West einmal mehr ganz klar auf Abstieg.

Doch Türkspor lässt auch nichts unversucht und krempelt im Winter noch einmal den Kader um. So haben neben Bulut Tekin Gencoglu (Ahlener Sport Klub 2015), Can Pohl (Eintracht Rheine), Alessandro Marino (TVD Velbert), Koray Dag (Altinordu FK/Türkei), Sirin Emre Durmus (Ziel unbekannt), Vincent Akrofi Frank Ocansey (Wuppertaler SV), Muhammed Acil (BSV Schüren), Ayooluwa David Adesida (FC Rot-Weiß Erfurt), Dario Biancardi (Ziel unbekannt), Semih Yigit (RW Lüdenscheid), Justin Braun (Westfalia Rhynern), Dario Biancardi (Lüner SV), Hans-Alexandre Anapak-Baka (Ziel unbekannt), Firas Romdhane (FC Einheit Wernigerode) und Serdar Bingöl (Lüner SV) den Verein bereits verlassen.

Auf der anderen Seite stehen auch schon elf Zugänge: Oguzhan Kefkir (Wuppertaler SV), Nicolas Obas (VfR Wormatia Worms), Burak Gencal (Yozgat Belediyesi Bozok Spor/Türkei), Franz Langhoff (vereinslos, zuletzt KSV Hessen Kassel), Dennis Lerche (FC Rot-Weiß Erfurt), Marlon Monning (1. FC Köln II), Luis Filipe Guedes-Ribeiro (TSG Backnang), Sezer Toy (vereinslos, zuletzt in Bali), Mayimona Antonio (SSV Reutlingen), Dominik Klann (1. FC Bocholt), Kingsley Marcinek (vereinslos, zuletzt VfB Homberg).

Dennoch ist Türkspor in der Regionalliga West abgeschlagen Tabellenletzter. Sieben Punkte haben die Nordstädter gerade einmal auf der Haben-Seite. Zum Vergleich: Der KFC Uerdingen auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz hat mit 21 Zählern dreimal so viele auf dem Konto. Am Samstag, 8. Februar, 14 Uhr, steht für Türkspor Dortmund das extrem wichtige Heimspiel gegen den FC Gütersloh an.