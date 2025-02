Borussia Mönchengladbach II kann sich einmal mehr auf Noah Pesch verlassen. Der Top-Torjäger hat großen Anteil am 1:0-Sieg über den SC Paderborn II.

Borussia Mönchengladbach II hat den Topspiel-Patzer des MSV Duisburg am Freitag (0:2 gegen Rot-Weiß Oberhausen) genutzt und seinerseits den Rückstand auf die Zebras auf fünf Zähler verkürzt. Maßgeblich dafür: Der eigene 1:0-Sieg beim SC Paderborn II am Montagnachmittag.

Mann des Tages war "natürlich" Noah Pesch, der die Fohlen in der 16. Minute mit seinem 17. Saisontor in Front gebracht hatte. Pesch ist einer der ganz großen Garanten für eine furiose Saison, in der Borussia Mönchengladbach II derzeit Dritter ist.

Zuletzt hatte die Zweitvertretung der Fohlen bereits für Aufsehen gesorgt. Mit 6:4 gewannen die Gladbacher bei Eintracht Hohkeppel. Und das nach einem Zwei-Tore-Rückstand bis Mitte der ersten Halbzeit. Der Ausgleich gelang Gladbach erst in der 89. Minute und die letzten beiden Treffer fielen tief in der Nachspielzeit.

Mit diesem denkwürdigen Spielverlauf stellten beide Mannschaften den bisherigen Saisonrekord für die meisten Tore ein. Ebenso wie bei der 3:7-Heimniederlage von Türkspor Dortmund gegen die U21 des SC Paderborn am achten Spieltag konnten die Zuschauer den Ball zehnmal im Netz zappeln sehen.

Und auch beim Blick auf die torreichsten Partien der Geschichte der Liga ordnen sich Gladbach II und Hohkeppel weit oben ein. Seit dem Start der West-Staffel in der heutigen Form zur Saison 2011/12 gab es nur sechs Spiele mit zehn Treffern. Und nur in drei Begegnungen fielen noch mehr Treffer - jeweils elf. Die U23 der Borussia war bereits einmal beteiligt: beim 5:5 gegen Schalkes Reserve im Mai 2023.

In Paderborn ging es bei weitem nicht so torreich zu. Doch den Gladbachern dürfte das egal sein: Sie haben den Sieg eingefahren und sind wieder näher am MSV Duisburg dran.

Am Samstag, 26. April, 14 Uhr, kommt es im Grenzlandstadion zu Mönchengladbach dann zum Gipfeltreffen mit den Zebras. Mit einem Sieg könnten die Jung-Fohlen dem MSV so richtig wehtun - und möglicherweise selbst noch einmal ganz, ganz oben angreifen.