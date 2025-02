Regionalliga West: 1. FC Köln II mit viertem Zugang - U19-Kapitän von Hertha BSC kommt

Der 1. FC Köln hat sich noch ein Talent geangelt, insgesamt hat die U21 des FC im Winter einen ordentlichen Umbruch vollzogen.

Nach dem 0:2 gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf hat die U21 des 1. FC Köln noch einen neuen Spieler für die Regionalliga verpflichtet.

Yannick Mausehund kommt zum FC. Der 18-jährige Verteidiger wechselt von Hertha BSC, wo er Kapitän der U19 war, in die FC-Akademie. Mausehund hat sich langfristig an den FC gebunden und wird in den Spiel- und Trainingsbetrieb der U21 einsteigen.

„Yannick bringt für unser gesuchtes Profil in der Innenverteidigung alle Qualitäten mit. Er spielt schon sehr erwachsen und verteidigt hart, wodurch er schon jetzt im Seniorenfußball bestehen kann. Wir freuen uns, dass wir Yannick mit unserem Plan für ihn überzeugen konnten“, sagt Lukas Berg, Bereichsleiter Nachwuchsfußball des 1. FC Köln.

Der Spieler betont: "Ich habe mich für den FC entschieden, weil ich hier eine sehr gute Perspektive für meine zukünftige Karriere sehe und mir viel Vertrauen und Wertschätzung entgegengebracht wird. Ich möchte mich sowohl spielerisch als auch menschlich weiterentwickeln und die nächsten Schritte in meiner Karriere gehen. Ich freue mich, in Zukunft das Trikot des 1. FC Köln zu tragen und kann es kaum erwarten richtig loszulegen."

Damit haben die Kölner einen Ersatz für Elias Bakatukanda gefunden, der im Winter zu BW Linz verliehen wurde. Mausehund ist der vierte Zugang der FC-U21 nach Angreifer Bernie Lennemann (SG Finnentrop/Bamenohl), Mittelfeldtalent Patrik Kristal (Paide) und Stürmer Mansour Ouro-Tagba, dessen Leihe zu Jahn Regensburg abgebrochen wurde und der nun in der U21 Spielpraxis sammeln soll.

Auf der anderen Seite stehen bisher drei Abgänge: Marlon Monning ging zu Türkspor Dortmund, Aaron Bayakala zum 1.FC Bocholt und Marlon Becker zur U23 des SC Paderborn. Nimmt man die Abgänge von Bakatukanda, Meiko Wäschenbach (Karlsruher SC) und Maximilian Schmid (Erzgebirge Aue), die trotz ihrer Profiverträge meistens bei der U21 eingesetzt wurden, so hat auch die Regionalliga-Elf des FC einen ordentlichen Umbruch vollzogen im Winter.