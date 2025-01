Das Derby zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiß Oberhausen sorgt dafür, dass auf den ersten zehn Plätzen der am besten besuchtesten Regionalliga-Heimspiele nicht nur Alemannia Aachen steht.

Schaut man auf die zehn Spiele in der Regionalliga West, die am meisten Besucher angelockt haben, so war Alemannia Aachen in allen zehn Partien vertreten.

Nach der unglaublichen letzten Aufstiegssaison war die Dominanz der Aachener erdrückend. Doch das wird sich in wenigen Wochen ändern. Denn wenn der MSV Duisburg am Freitag (31. Januar) im Derby auf Rot-Weiß Oberhausen trifft, dann wird sich die Partie auf Platz sechs einreihen.

Am Donnerstag meldete der MSV die Partie als ausverkauft - alle 27.117 Karten sind verkauft. Wer am Mittwochabend auf die MSV-Homepage ging, der bekam schon die Nachricht, dass es für die Veranstaltung gegen RWO keine Karten mehr gibt. 2800 Tickets waren für den Gast aus Oberhausen. Aus Sicherheitsgründen bleiben Teile der eigentlich möglichen 31.000 Plätze frei, da das Niederrheinderby als Sicherheitsspiel eingestuft wurde.

Für Platz fünf reicht es nicht in der ewigen Liste, denn dafür müsste die Marke von 27.300 geknackt werden. Der bisherige Duisburger Saison-Rekord datiert vom ersten Spieltag. 18.058 Fans sahen einen 5:0-Sieg über Türkspor Dortmund. Nach neun Heimspielen liegt der MSV-Schnitt bei den Heimspielen bei 15.359 Zuschauern.

Die Übersicht der zehn am besten besuchtesten Partien in der Regionalliga West

1) Alemannia Aachen - 1. FC Bocholt (27. April 2024 - 31.034 Zuschauer)

2) Alemannia Aachen - Rot-Weiss Essen (7. Februar 2015 - 30.313 Zuschauer)

3) Alemannia Aachen - Fortuna Köln (30. März 2024 - 29.500 Zuschauer)

4) Alemannia Aachen - SSVg Velbert (18. Mai 2024 - 27.900 Zuschauer)

5) Aachen - Wuppertaler SV (28. Juli 2023 - 27.300 Zuschauer)

6) Alemannia Aachen - RW Ahlen (13. April 2024 - 26.000 Zuschauer)

7) Alemannia Aachen - Düsseldorf II (8. März 2024 - 25.400 Zuschauer)

8) Alemannia Aachen - RWO (10. Februar 2024 - 22.700 Zuschauer)

9) Alemannia Aachen - Gladbach II (17. April 2015 - 21.200 Zuschauer)

10) Alemannia Aachen - 1. FC Köln II (12. November 2016 - 21.100 Zuschauer)