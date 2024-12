Türkspor Dortmund liegt abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz der Regionalliga West. Aber es tut sich einiges im Verein.

18 Spiele und nur sieben Punkte sowie 17 geschossene Treffer und 56 kassierte Gegentore: Türkspor Dortmund ist in jeder Bilanz das schlechteste Team der Regionalliga West.

Doch der Aufsteiger, der das erste Mal in seiner Geschichte viertklassig spielt, stellt sich neu auf. Ob Regional- oder Oberliga: Bei Türkspor Dortmund wird im Jahr 2025 eine Art Neuanfang eingeläutet.

Wir haben mit Bülent Kara, der Interimstrainer war und ab sofort wieder in der sportlichen Führung tätig sein wird, gesprochen.

Bülent Kara über...

… die Hinrunde in der Regionalliga: "Wir haben die Regionalliga jetzt ein halbes Jahr kennengelernt und auch wenn wir Tabellenletzter sind, muss ich sagen, dass hier jeder jeden schlagen kann. Das hat man auch am letzten Spieltag des Jahres gesehen, wo Gütersloh in Duisburg gewonnen hat. Alles ist möglich. Gütersloh gewinnt in Duisburg. Wir haben, zum Beispiel, in Gütersloh 2:2-Unentschieden gespielt. In dieser Liga kannst du keine Mannschaft unterschätzen. Aber, klar: Am Ende ist es so, dass wir Tabellenletzter und der MSV Duisburg Spitzenreiter ist: so hat man das mit Sicherheit auch vor der Saison erwartet."

... den schönsten Moment der bisherigen Saison: "Das erste Saisonspiel in Velbert gegen Wuppertal war natürlich etwas ganz Besonderes, weil es eine historische Viertliga-Begegnung für den Klub war. Wir hätten das Spiel auch gewinnen können, wenn wir den Elfer reingehauen hätten. Dann muss ich hier auch das Duisburg-Spiel nennen. Da haben wir vor 18.000 Fans gespielt. Wahnsinn! Und der erste Sieg der Saison gegen Hohkeppel war natürlich auch schön."

... den schlimmsten Moment der bisherigen Saison: "Das war das ganze Theater, um unsere Heimspielstätte. Wir hätten so gerne in Hagen gespielt, aber das ging nicht. Die Nummer mit Velbert ging dann für uns finanziell gesehen nach hinten los. Und auch die Klatschen gegen Paderborn II, wo wir 3:7 verlieren, und eine Woche später gegen Düsseldorf II, wo wir 0:7 untergehen, waren schon beschämend. Da haben wir uns schon gefragt: 'Was machen wir eigentlich in dieser Liga'?"

…die Ziele für 2025 und was passiert noch im Winter? "Wir werden sportlich noch einmal alles versuchen. Es wird viel Bewegung in den Verein kommen. Es erwarten uns jetzt spannende Tage, Wochen und Monate. Das kann ich schon einmal ankündigen. Ab 2025 steigt in das Vereinsgeschehen auch ein strategischer Partner ein, der die Professionalisierung des Vereins vorantreiben wird. Es sollen Strukturen geschaffen werden, die den Verein in der Regionalliga etablieren. Der neue Partner wird auch große Teile der sportlichen Leitung, des Marketing und des Sponsorings übernehmen. Auch eine Geschäftsstelle mit geregelten Öffnungszeiten wird zur Professionalisierung beitragen und Anlaufpunkt für alle Fans und Mitglieder sein. Wir haben einfach gemerkt, dass wir uns breiter aufstellen und größer werden müssen. Vorrangiges Ziel ist es den Verein sportlich und strukturell zu professionalisieren, ohne die Vereinswerte zu verlieren. Der einzigartige Flair des Vereins wird erhalten bleiben."