Rot-Weiß Oberhausen hat sich mit einem wichtigen Dreier in der Fremde in den Weihnachtsurlaub verabschiedet.

Das war ein guter letzter Spieltag des Jahres 2024 für Rot-Weiß Oberhausen. Nach dem 3:4 des MSV Duisburg gegen den FC Gütersloh konnte RWO durch einen 1:0-Sieg bei der U23-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach diese von Rang drei verdrängen und den Rückstand auf Tabellenführer MSV von zehn auf sieben Zähler reduzieren.

Unterstützt von gut 700 RWO-Fans fand die Mannschaft von Gäste-Trainer Sebastian Gunkel besser in die Partie als die Hausherren. Oberhausen spielte mutig und suchte in der Offensive sein Glück.

So in der 18. Minute: Ein super vorgetragener Angriff von RWO über Moritz Stoppelkamp brachte Tarsis Bonga mit einem richtig starken Ball auf rechts in Szene, Bonga wiederum wechselte erneut auf die Seite von Luca Schlax, der in den Rückraum auf Stoppelkamp legte. Dieser scheiterte nur knapp mit seinem Schussversuch am Gehäuse von Gladbach-II-Torwart Jan Olschowsky .

Eugen Polanski, Trainer des Gladbacher Nachwuchs, war überhaupt nicht einverstanden und ließ seinem Frust an der Seitenlinie auch freien Lauf. Doch das Spiel der Borussia wurde nicht besser.

Derweil kam Bonga am Elferpunkt nach einer tollen Stoppelkamp-Flanke zum Kopfball, doch auch der Ball ging deutlich über den Kasten.

Dann die 33. Minute: Riesenchance durch Denis Donkor! Der RWO-Flügelflitzer setzte sich gegen zwei Gladbacher durch und drang in den Strafraum ein, aus spitzem Winkel haute er den Ball aber weit über das Ziel hinaus. Kurz vor der Halbzeit zwang ein Stoppelkamp-Schlenzer (39.) Olschowsky noch zu einer Glanztat.

In Halbzeit zwei war RWO auch die bessere Mannschaft. Und in der 75. Minute belohnte und erlöste dann Glordy-Matona Ngyombo die 700 Gäste-Fans: Erst wurde Donkors Schuss noch geblockt, doch Ngyombo kam aus dem Rückraum und zog flach ab aus 15 Metern - Olschowsky konnte dieses Mal nicht retten und die Kleeblätter feierten mit ihren Fans das 1:0. Und dabei blieb es auch bis zum Ende. RWO verabschiedete sich mit einem Sieg in die Ferien.

Die Statistik zum Spiel

Borussia Mönchengladbach II: Olschowsky - Korb, Foss, Stange, Atty - Herrmann (69. Jung), Reitz, Asallari (69. Moustafa), Wiafe (69. Büyükarslan) - Pesch (76. Harnafi), Boteli (76. Nduka)

Rot-Weiß Oberhausen: Kratzsch - Klaß, Fassnacht (89. Ludwig), Yalcin - Donkor (90. Demirarslan), Schlax, Ngyombo, Gueye - Bonga, Kesim, Stoppelkamp

Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli

Tor: 0:1 Ngyombo (75.)

Gelbe Karten: Wiafe, Pesch, Herrmann, Foss, Korb - Kesim, Gueye, Ngyombo

Zuschauer: 935