Der KFC Uerdingen konnte einmal mehr nach einer turbulenten Woche im Vorstandstheater eine tolle sportliche Antwort liefern.

Nach dem Spiel gegen den MSV Duisburg und vor der Partie beim SC Wiedenbrück wurde beim KFC Uerdingen - einmal mehr in dieser Saison - sehr viel diskutiert. Nahezu täglich schossen die Vorstandsmitglieder gegen die jeweils anderen.

Eine optimale Vorbereitung auf ein wichtiges Ligaspiel sieht da natürlich anders aus. Aber - auch hier muss man sagen: einmal mehr - schaffte es Trainer Rene Lewejohann, sein Team auf das Wesentliche vorzubereiten. Nach zuletzt fünf sieglosen Spielen in Serie gewannen die Krefelder mit 1:0 in Wiedenbrück und haben sich nach der Hälfte der Saison ein Fünf-Punkte-Polster auf den ersten Abstiegsrang erarbeitet. Und das trotz des verlorenen sportlichen Dreiers aus dem Wuppertal-Spiel, der dem KFC am grünen Tisch weggenommen wurde.

"Die Art und Weise, wie wir hier aufgetreten sind - fußballerisch, aber auch kämpferisch - spiegelt das Gesicht meiner Mannschaft wider. Wenn wir hier 2:0 oder 3:0 gewinnen, dann darf sich hier keiner beschweren. Wir müssen aber auch unsere Konter besser ausspielen, so halten wir den Gegner am Leben und dann kann immer mal einer durchrutschen bei der Wucht, die Wiedenbrück hat", wird Lewejohann bei "Fupa" zitiert.

Dass die Mannschaft um Sieg-Torschütze Hamadi Al Ghaddioui solch eine Performance an den Tag legte, machte den 40-jährigen angehenden A-Lizenzinhaber einfach nur stolz.

Lewejohann meinte: "Die Kritik nach den Niederlagen gegen MSV Duisburg und Fortuna Köln, die wir ergebnistechnisch nicht zu unseren Gunsten entscheiden konnten, war groß. Die Kritik, die wir uns auch selber gegeben haben, war aber positiv. Wir sind in der Woche bei uns geblieben. Da können Bomben und Bomben auf uns einschlagen, wir bleiben als Mannschaft immer bei uns. Man wollte uns eine Krise andichten, da haben wir in Wiedenbrück die passende Antwort darauf gegeben. Das macht mich sehr stolz als Trainer."

Die Statistik zum Spiel

SC Wiedenbrück: Hölscher - Udelhoven, Geller (46. Allmeroth), Szeleschus, Brune (56. Kaptan) - Stabenau (86. Linnemann), Badjie, Kerkemeyer, Tuma (56. Ali) - Liehr (79. Frieden), Brosowski

KFC Uerdingen: Meyer - Ngambia Dzonga, Brdaric, Stappmann, Ramusovic - Klefisch, Osawe (69. St. John), Langer (72. Lipinski), Klump (80. Werner) - Ciccarelli, Al Ghaddioui

Schiedsrichter: Nils Hasse (Lügde)

Tor: 0:1 Al Ghaddioui (67.)

Zuschauer: 423