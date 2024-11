Rot-Weiß Oberhausen Nach Köln-Pleite: Stoppelkamp ärgert sich über "Kopflosigkeit"

Trotz schwacher Leistung stand Rot-Weiß Oberhausen in der Regionalliga West vor einem Remis beim 1. FC Köln. Dann agierte man in der Nachspielzeit aber „kopflos“, so Moritz Stoppelkamp.