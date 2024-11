Bezirksliga Duisburger Derby vor über 1000 Fans? Schacht hofft auch auf die MSV-Fans

Derbyzeit in Duisburg: In der Bezirksliga steht am Samstag (30. November, 17.30 Uhr) das Spiel zwischen der GSG Duisburg gegen Viktoria Buchholz an. 1000 Zuschauer werden erwartet.