MSV Duisburg "Viel für den Verein getan" - Fakhro und Hirsch vor Bocholt-Rückkehr

Malek Fakhro erzielte für den MSV Duisburg in Köln am Freitag (1:1) sein zweites Saisontor. So blicken der Stürmer und sein Trainer Dietmar Hirsch auf das Wiedersehen beim Ex-Klub.