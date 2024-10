Eigentlich sollte Türkspor Dortmund den FC Schalke 04 II am Wochenende in der provisorischen Heimspielstätte in Hagen empfangen. Eigentlich.

Diesmal sollte es wirklich so weit sein. Am Samstag, 19. Oktober, 14 Uhr, sollte Türkspor Dortmund den FC Schalke 04 II in der Regionalliga West zum Heimspiel in Hagen empfangen. Doch daraus wird nichts.

Denn das Ischelandstadion in Hagen ist immernoch nicht regionalligatauglich. Bereits das vergangene Heimspiel gegen Fortuna Köln, das in Velbert hätte ausgetragen werden sollen, fiel ins Wasser: Die Stadionmiete wäre zu hoch gewesen.

Doch genau in die IMS-Arena der SSVg Velbert soll Türkspor jetzt wieder ausweichen. Mitte November soll dort das Spiel gegen die Knappen-Reserve nachgeholt werden. Einen konkreteren Termin gibt es noch nicht. Das teilte der FC Schalke 04 mit.

Anstelle der geplanten Regionalligapartie wird die U23 in dieser Woche ein Testspiel gegen den SV Schermbeck austragen. Anpfiff der Begegnung auf Rasenplatz 04 ist am Donnerstagabend, 17. Oktober, um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Ursprünglich sollte Schalke II Türkspors erster Gast in Hagen und das Stadion sein. "Das hat uns die Stadt Hagen zugesichert", bekräftigte Tuna Kuyabasi, Türkspor-Sportchef zuletzt gegenüber RS. Denn weitere Spiele in Velbert kann und will der Klub nicht stemmen.

Türkspors Sportchef rechnete vor, was der Wechsel der Heimspielstätte für die Dortmunder bedeutet. "In Hagen zahlen wir 1000 Euro Stadionmiete pro Monat. Dazu kommen Kosten für Sicherheitspersonal oder Catering. Im krassesten Fall, etwa zum Heimspiel gegen den MSV Duisburg, reden wir über Kosten von rund 10.000 Euro pro Spiel."

Dazu kämen dann aber wieder Einnahmen über den Getränkeverkauf, die in der bisherigen Konstellation der SSVg Velbert als Vermieter des Stadions vorbehalten gewesen seien. "So spielen wir die Saison zu Ende. Mit dem Ischelandstadion als Heimspielstätte bekommen wir das hin", sagte Kayabasi zuversichtlich.

Ob Türkspor dann auch in der kommenden Saison viertklassig spielen wird, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Zuletzt gab es vier Niederlagen in Folge, wobei zwei Klatschen (3:7 gegen den SC Paderborn II, 0:7 gegen Fortuna Düsseldorf II) darunter waren.