Die Zweitvertretung des 1. FC Köln will langfristig in der 3. Liga an den Start gehen. Für Trainer Evangelos Sbonias steht jedoch die Entwicklung junger Spieler im Vordergrund.

Dass sich Zweitmannschaften von Klubs aus den ersten beiden Bundesligen durchaus in der 3. Liga etablieren können ist kein Geheimnis. Derzeit spielen mit Borussia Dortmund II, Hannover 96 II und dem VfB Stuttgart II gleich drei Reservemannschaften in der 3. Liga. Auch der 1. FC Köln II aus der Regionalliga West strebt an, in Zukunft eine Liga höher zu spielen.

Mit 15 Punkten und Tabellenplatz sieben gehört Köln II in der laufenden Spielzeit zwar nicht zu den Favoriten im Aufstiegsrennen, jedoch steht für Cheftrainer Evangelos Sbonias die Entwicklung der Spieler an erster Stelle. „Wir wollen auf lange Sicht in die 3. Liga, denn wir wollen mit unserer Mannschaft natürlich in der höchstmöglichen Liga spielen. Die oberste Priorität hat jedoch die Ausbildung unserer Top-Talente. Wir wollen so viele Jungs wie möglich so ausbilden, dass sie ein Thema für unseren Lizenzkader werden”, verriet der Trainer.

In der Liga wartet Köln II seit nunmehr vier Spielen in Serie auf einen Sieg. Zuletzt trennten sich die Kölner mit einem 2:2 vom 1. FC Düren und mit einem 1:1 vom KFC Uerdingen. Am kommenden Freitag (11. September, 14 Uhr) kommt es zum Derby gegen Borussia Mönchengladbach II.

Zwar ist Sbonias mit der bisherigen Entwicklung seiner Elf zufrieden, jedoch fordert der 42-Jährige, dass die schwerwiegenden Fehler, die in den vergangenen Wochen oft in Gegentreffern resultierten, abgestellt werden.

„Die Entwicklung ist schon in Ordnung, aber wir haben seit vier Spielen einen kleinen Knick drin und es passieren immer wieder dieselben Dinge. Wir müssen diese Fehler schleunigst abstellen und dann werden wir auch wieder Spiele gewinnen. Auch gegen den KFC müssen wir nicht zwingend 1:1 spielen. Wir haben Kontrolle und Torchancen, aber machen den entscheidenden Fehler zu viel. Zur Wahrheit gehört auch, dass unsere Fehler in der Vergangenheit brutal bestraft worden sind”, erklärte Sbonias. „Wir sind eine U21 und deshalb müssen unsere Jungs diese Lernkurve nehmen.”

