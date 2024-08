Rot-Weiss Essen Drei Ausfälle, Hafenstraße zum Start eher ein "Rucksack" für RWE-Zugänge

Die Aufarbeitung der ersten Niederlage bei RWE ist vorbei. Nun soll beim Aufsteiger aus Hannover der erste Dreier her. So geht der Trainer von Rot-Weiss Essen das an.