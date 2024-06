Rot-Weiß Oberhausen hat wieder auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Diesmal ist Verstärkung im Mittelfeld eingetroffen.

Elias Demirarslan wechselt zu Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen. Das gaben die Kleeblätter am Mittwoch, 19. Juni, bekannt. Der 23 Jahre alte linke Mittelfeldspieler, kommt vom Absteiger SV Lippstadt 08 an den Niederrhein.

"Mit Elias gewinnen wir einen Spieler für uns, der sowohl auf der rechten als auch der linken Seite einsetzbar ist und zudem bereits im zentralen Mittelfeld zum Einsatz kam. Auch in den persönlichen Gesprächen konnte er Sebastian Gunkel und mich schnell überzeugen. Deshalb sind wir sehr froh, dass er sich noch kurz vor dem Vorbereitungsstart für das Kleeblatt entschieden hat", freute sich RWOs Sportlicher Leiter Dannis Lichtenwimmer.

Ausgebildet wurde Demirarslan in der Jugend des 1.FC Gievenbeck, ehe er sich zur Saison 2019/20 dem SC Preußen Münster anschloss. Dort spielte er zunächst in der U19 und später in der U23. Von den Preußen aus wechselte der 23-Jährige, der im Mittelfeld flexibel einsetzbar ist, im vergangenen Sommer zum SV Lippstadt 08. In der abgelaufenen Spielzeit war der Linksfuß in 31 Spielen im Einsatz, bei denen ihm zwei Treffer und vier Vorlagen gelangen.

Gleich in seiner ersten richtigen Regionalliga-Saison hat sich Demirarslan zum einen durchgesetzt und zum anderen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. "Ich freue mich, dass die Vorbereitung nun endlich losgeht und ich diese mit Rot-Weiß Oberhausen bestreiten darf. Dort wollen wir den Grundstein legen, um in der Saison viele Erfolge gemeinsam mit den Fans im Stadion Niederrhein feiern zu können", sagte der 23-Jährige.

Rot-Weiß Oberhausens Zugänge für die Saison 2024/25:

Jonah Husseck (Innenverteidigung, Borussia Dortmund II), Eric Gueye (Linksaußen, Eintracht Norderstedt), Diamant Berisha (Linksaußen, Teutonia Ottensen), Luca Schlax (defensives Mittelfeld, FSV Frankfurt), Luca Thissen (defensives Mittelfeld, VfB Homberg), Timur Kesim (Sturm, ETB SW Essen), Simon Ludwig (Innenverteidigung, Wormatia Worms), Leon Kayser (Rechtsaußen, Bergisch Gladbach), Elias Demirarslan (linkes Mittelfeld, SV Lippstadt 08)