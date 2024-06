Der 1. FC Düren hat schon wieder auf dem Transfermarkt zugeschlagen - und erneut die Innenverteidigung verstärkt. Außerdem kommt ein Mittelfeldmann.

Matthias Wetschka kehrt der U19 von Dynamo Dresden den Rücken und läuft ab sofort für den 1. FC Düren in der Regionalliga West auf. Gleiches gilt für Emil Zeil, 18 Jahre, zentrales Mittelfeld, Wetschkas Teamkollege und Kapitän bei den Sachsen.

Wetschka, geboren in Wien, ist 19 Jahre alt und auf der Position des Innenverteidigers zu Hause. Der Österreicher besticht, neben seiner Größe, auch durch gutes Aufbauspiel und sein Tempo. Wetschka wechselte 2021 aus der U16 von AKA Burgenland zu Dynamo Dresden, wo er auf Anhieb Stammspieler wurde.

Darüber hinaus lief er bereits für die österreichische U17- und für die U18-Nationalmannschaft auf. In der abgelaufenen Saison stand Wetschka zudem dreimal im Profikader der Dresdener, kam aber nicht zum Einsatz. Ganz anders in der U19, wo er 15-mal in der Bundesliga Nord/Nordost auf dem Feld stand.

Zeils Weg, der für die Dresdner U19 20 Spiele in der U19 Bundesliga Nord/Nordost absolvierte, zweimal traf und zwei Vorlagen gab, hätte durchaus in den in der 3. Liga ambitionierten Profikader führen können. In der abgelaufenen Saison kam Zeil bereits in zwei Drittligaspielen zum Einsatz - genauso wie im Finale des Sachsenpokals gegen Erzgebirge Aue (2:0 n.V.).

Zuvor verstärkte sich der Regionalligist bereits mit Viktor Miftaraj (23 Jahre), den jungen Mordecai Zuhs und Jan Strauch (beide 21), sowie Jakob Sachs (18).

Sachs kommt aus der U19 von RB Leipzig und will in Düren die ersten Schritte im Seniorenbereich gehen. Zuhs wechselt vom SV Rödinghausen, wo er im Vorjahr sechs Regionalliga-Einsätze verbuchte, zur direkten Konkurrenz. Strauch kommt von Alemannia Aachen, wo er in den vergangenen Jahren den Sprung aus der Jugend in den Seniorenkader schaffte. Miftaraj, ein Innenverteidiger, kommt von Bayern-Regionalligist Wacker Burghausen.

Zusätzlich rücken mit Timo Kondziella (21) und Meric-Nuh Gültekin (19) zwei Spieler aus dem Landesliga-Kader der zweiten Mannschaft in das Regionalliga-Aufgebot auf.

Auf der Gegenseite stehen bislang sieben Abgänge fest: Elias Egouli (Fortuna Düsseldorf II), Simon Breuer (FC Schalke II), Ismail Harnafi (Alemannia Aachen), Abdul Fesenmeyer (SV Rödinghausen), Meik Kühnel (Teutonia Weiden), Leon Volz und Mario Weber (beide Ziel unbekannt).