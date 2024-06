In den Regionalligen Südwest und Nord gab es auf zwei Trainerstühlen Bewegung. Bei den Stuttgarter Kickers hat ein bekanntes Gesicht aus Bayern unterschrieben.

Marco Wildersinn hat kurz nach dem einvernehmlichen Aus bei den Würzburger Kickers (Regionalliga Bayern) bei einem Top-Team der Südwest-Staffel unterschrieben. Wie die Stuttgarter Kickers mitteilten, wird Wildersinn nämlich ab sofort in Degerloch an der Seitenlinie stehen.

"Wir sind glücklich, dass wir eine sehr gute Lösung gefunden haben", sagt der Sportdirektor der Stuttgarter Kickers, Marc Stein. "Wir sind davon überzeugt, dass er sehr gut zum Team passen wird – menschlich wie fachlich. Marco Wildersinn hat bereits in Würzburg einen richtig guten Job gemacht."

Mit den Würzburgern wurde Wildersinn Meister der Regionalliga Bayern, scheiterte in der Aufstiegsrelegation zur 3. Liga dann aber dramatisch an Hannover 96 II.

"Ich freue mich sehr, wieder Teil der Kickers-Familie zu sein. Ich komme in einer anderen Funktion zurück und habe mich sofort wieder sehr wohl und heimisch gefühlt", sagte Wilderisnn selbst. "Es steht einiges an, in jeder Hinsicht. Ich bin mir sicher, dass wir eine gute und erfolgreiche Zeit zusammen haben werden. Ich habe Bock und möchte gemeinsam mit dem Verein richtig was voranbringen."

Willi Weiße verlässt Dynamo Dresden

Derweil wird Willi Weiße nicht mehr länger als Trainer bei Dynamo Dresden arbeiten. Der Grund: Er hat einen Vertrag als Chefcoach bei Holstein Kiel II unterschrieben und wird künftig in der Regionalliga Nord arbeiten.

"Mit Willi Weiße konnten wir einen erfahrenen und ambitionierten Trainer gewinnen, der sich im profinahen Altersbereich der U17 und U19 bestens auskennt und jahrelang gute Arbeit verrichten konnte. Zudem hat er bereits erste Erfahrungen im Herrenbereich sammeln können, sodass sein Profil sehr gut in unser Anforderungsraster des Übergangsbereiches passt. Wir sind der Überzeugung, dass wir sowohl Willis als auch unsere Entwicklung im Verein weiter voranbringen können", sagte Dominic Peitz, Kiels NLZ-Direktor.

Weiße selbst sagte: "Dieser Schritt fühlt sich zum jetzigen Zeitpunkt richtig an. Der Wert und Fokus, den Holstein Kiel in seine U23-Mannschaft legt, hat mich überzeugt und ist für mich gleichzeitig eine tolle Herausforderung, der ich mich von Beginn an mit 100 Prozent Einsatz annehmen möchte. Holstein hat sich als gesamter Verein und im Nachwuchs in den letzten Jahren zunehmend etabliert und sportlich weiterentwickelt, hier möchte ich in Zukunft ebenfalls meinen Teil beitragen. Ich freue mich schon sehr darauf, alle kennenzulernen und diese spannende Aufgabe gemeinsam anzugehen."

In der Endphase der abgelaufenen Drittligasaison war Weiße Interims-Co-Trainer der Dresdner, konnte den Zweitliga-Aufstieg aber auch nicht mehr herbeiführen. Zuvor war er Cheftrainer der Leverkusener U19.