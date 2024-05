Der Wuppertaler SV hat den nächsten Neuzugang präsentiert und sich auf der defensiven Außenbahn verstärkt.

Mit der TSG Sprockhövel ist Levin Müller am Ende der Saison aus der Oberliga Westfalen abgestiegen. Für seinen bisherigen Verein geht es nun in der Westfalenliga weiter, der 21 Jahre alte Außenverteidiger steigt hingegen auf und setzt seine Laufbahn in der Regionalliga West fort.

Er wechselt zum Wuppertaler SV, das vermeldete der Traditionsklub an diesem Donnerstag. "Levin ist ein junger Spieler mit viel Talent, sehr variabel einsetzbar und hatte eine starke Jugendzeit, unter anderem bei Borussia Dortmund. Ich freue mich sehr, dass er uns zur neuen Saison unterstützt", erklärt Wuppertals Sportlicher Leiter Gaetano Manno.

Müller durchlief bis zur U17 die Jugendmannschaften des BVB. Seine letzten beiden Jahre im Nachwuchs absolvierte er bei der TSG Sprockhövel, wo er seit Sommer 2022 zum Oberliga-Kader zählte. 55 Partien bestritt Müller in der fünfthöchsten Spielklasse, in der abgelaufenen Spielzeit gehörte er zum Stammpersonal. In 27 Begegnungen bereitete er fünf Tore vor und erzielte einen Treffer selbst.

Der großgewachsene Defensivspezialist ist beidfüßig und kann sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite verteidigen. "Ich bin stolz und glücklich, bei so einem großen Traditionsverein unterschrieben zu haben, und freue mich total, in dem Stadion vor den Fans spielen zu dürfen."

Zahlreiche Neuzugänge beim Wuppertaler SV

Erst vor wenigen Tagen hatte der WSV einen Außenverteidiger aus der Oberliga verpflichtet: Subaru Nishumura vom Niederrhein-Meister Sportfreunde Baumberg.

Dazu stehen Dominik Bilogrevic (SC Paderborn II), Niek Munsters, Joep Munsters (beide SV Lippstadt), Dildar Atmaca (1. FC Bocholt), Pedro Cajes (Rot Weiss Ahlen) und Dilhan Demir (SV Schermbeck) als Neuzugänge für die nächste Saison fest, nachdem zahlreiche Spieler den Verein verlassen. Aus der eigenen U19 rücken Hugo Schmidt, Berkem Kurt, Emil Metz und Kilian Bielitza in den Regionalliga-Kader auf.