Rot-Weiß Oberhausen hat sich mit einem Unentschieden und Platz sieben aus der Regionalliga-West-Saison 2023/2024 verabschiedet.

Rot-Weiß Oberhausen hat am Ende eine versöhnliche Regionalliga-West-Saison 2023/2024 gespielt. Mit einem 1:1-Unentschieden endete das letzte RWO-Ligaspiel beim SC Paderborn II. Sven Kreyer rettete den Kleeblättern den Punkt in der Nachspielzeit. Platz sieben, so lautet das Ergebnis 23/24.

"Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen und haben es im Spielaufbau lange Zeit nicht geschafft, das Pressing der Paderborner gut zu überspielen. Danach haben wir umgestellt, wodurch wir etwas besser reinkamen. Trotzdem waren wir in vielen Situationen einfach nicht mutig genug. In der zweiten Hälfte waren wir dann besser im Spiel und haben ab der 60. Minute ein ganz anderes Gesicht gezeigt. So kommen wir am Ende auch noch zum verdienten Ausgleich", bilanzierte Mike Terranova.

Jetzt geht es für RWO am Samstag (25. Mai, 15.45 Uhr, RevierSport-Liveticker) in das Stadion an der Hafenstraße. Rot-Weiss Essen wartet im ausverkauften Haus vor 19.100 Fans im Niederrheinpokal-Finale auf RWO. Der Sieger sichert sich das Ticket für die erste DFB-Pokal-Hauptrunde.

"Wenn das Spiel in Paderborn noch ein paar Minuten länger geht, glaube ich, dass wir das Ding noch gedreht hätten. Das zeigt vor allem auch nochmal, dass die Mannschaft eine gute Moral hat und zu jeder Zeit an sich glaubt. Genau dieses Gefühl wollen wir in die nächste Woche mitnehmen und konzentrieren uns jetzt voll auf das Finale gegen Rot-Weiss Essen", betont Terranova.

Zumindest das Momentum - die Ergebnisse - sprechen für RWO. Denn Oberhausen verabschiedete sich mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen aus der Saison und kassierte nur eine Niederlage in den letzten zehn Begegnungen. RWE, eine Liga höher, holte nur einen Zähler aus den letzten drei Partien - aber: davor blieb Essen siebenmal ohne Niederlage. Ein spannendes Finale steht uns bevor.

Die Statistik zum Spiel

SC Paderborn II: Willeke - Stabenau (61. Kiefer), Gembalies, Donner, Bravo Sanchez, Camprobin Corchero (54. Klefisch), Ens (61. Wendt), Pledl (61. Mensing), Bilogrevic (80. Pululu), Brandt, Flotho

Rot-Weiß Oberhausen: Benz - Montag, Fassnacht, Stappmann, Ngyombo, Stoppelkamp, Yalcin (67. Boche), Sieben (79. Mai), Ezekwem (79. Kreyer), Niemeyer (67. Donkor), Kefkir (59. März)

Schiedsrichter: Johannes Liedtke

Tore: 1:0 Flotho (59.), 1:1 Kreyer (90.+3)

Zuschauer: 510