Die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach hat ihre Krise endgültig überwunden. An diesem Wochenende folgte der zweite Sieg in Serie.

Borussia Mönchengladbach hat nach dem 2:0-Sieg gegen den FC Wegberg-Beeck auch auswärts nachgelegt und beim SC Paderborn das Duell der Zweitvertretungen mit 4:2 gewonnen. Kushtrim Asallari war mit drei Toren - seine Saisontreffer zwei, drei und vier in neun Einsätzen - der überragende Mann auf Seiten der Gäste.

Für die Mannschaft von Eugen Polanski war es der zweite Sieg in Serie nach zuvor acht Begegnungen ohne Dreier. Mit einem Punkt Vorsprung belegen die "kleinen Fohlen" aktuell den ersten Nicht-Abstiegsplatz im engen Abstiegskampf der Regionalliga West.

In Paderborn musste Gladbach II nach einer Roten Karte für Michel Lieder (62.) - wegen eines zu harten Einsteigens - eine halbe Stunde lang in Unterzahl agieren und entführte trotzdem die drei Punkte aus Ostwestfalen Richtung Niederrhein.

In der Schlussphase erhöhte der SCP-Nachwuchs in Überzahl noch einmal den Druck und kam in der 74. Minute zum Anschluss. Nach einer Flanke von Nick Otto nickte Moritz Flotho aus kurzer Distanz ein. Paderborn drängte die Gladbacher mit einem Mann mehr tief in deren Hälfte. In der Nachspielzeit brachte Adrian Bravo Sanchez sein Team mit einem direkt verwandelten Freistoß auch noch einmal auf 2:4 heran, am verdienten Gladbacher Sieg änderte das aber nichts mehr.

"In Paderborn zu gewinnen, gelingt nicht vielen Mannschaften. Daher sind wir sehr froh über den Sieg. Es war eine sehr reife Leistung meiner Mannschaft, die leidenschaftlich verteidigt und sehr zielstrebig nach vorne gespielt hat", bilanzierte Polanski.

Die Statistik zum Spiel

SC Paderborn U21: Schulz - Gembalies (66. Otto), Krumme, Zobel (46. Henke) – Bravo-Sanchez, Kojic (46. Friedrich), Rohr, Pledl - Vega Zambrano (66. Pululu), Flotho, Brandt (66. Ermolaev).

Borussia Mönchengladbach U23: Brüll - Ullrich (68. Jung), Italiano, Andreas, Moustafa (68. Büyükarslan), Asallari (64. Arndt), Walde (37. Atty), Kemper, Lieder, Fukuda (68. Naderi), Chiarodia.

Schiedsrichter: Tobias Severins

Tore: 0:1 (10.) Asallari, 0:2 (18.) Ullrich, 0:3 (31.) Asallari, 0:4 (57.) Asallari, 1:4 (74.) Flotho, 2:4 (90.) Bravo-Sanchez

Gelbe Karten: - Italiano

Rote Karte: Lieder (62.)

Zuschauer: 205