Regionalliga West: Spieltage 27 bis 30 terminiert - auch Aachen-Topspiel und WSV - RWO

In der Regionalliga West wurden die Spieltage 27 bis 30 zeitgenau terminiert. Alemannia Aachen empfängt Fortuna Köln samstags zum Topspiel.

Die heiße Saisonphase in der Regionalliga West rückt näher. Zehn Spieltage stehen noch aus, spätestens dann sind alle Entscheidungen über Auf- und Abstieg fix.

Nun hat der Westdeutsche Fußball-Verband (WDFV) die Spieltage bis zum 20. April terminiert. Am Donnerstag veröffentlichte der Verband die zeitgenauen Ansetzungen für die Spieltagen 27 bis 30. In diesen Zeitraum fallen unter anderem das Topspiel von Tabellenführer Alemannia Aachen gegen den Dritten Fortuna Köln (30. März) oder das Traditionsduell zwischen dem Wuppertaler SV und Rot-Weiß Oberhausen (6. April). Beide Partien werden an einem Samstagnachmittag um 14 Uhr ausgetragen.

Regionalliga West: Spieltage 27 bis 30 im Überblick

27. Spieltag

Samstag, 30. März, 14 Uhr

Rot-Weiß Oberhausen - 1. FC Düren

FC Gütersloh - 1. FC Bocholt

Fortuna Düsseldorf U23 - Rot Weiss Ahlen

Alemannia Aachen - Fortuna Köln

SC Wiedenbrück - FC Schalke U23

SSVg Velbert - Borussia Mönchengladbach U23

SV Lippstadt - Wuppertaler SV

Sonntag, 31. März, 14 Uhr

FC Wegberg-Beeck - 1. FC Köln U23

SC Paderborn U23 - SV Rödinghausen

28. Spieltag

Freitag, 5. April, 19.30 Uhr

SV Rödinghausen - SC Wiedenbrück

1. FC Köln U23 - SC Paderborn U23

Samstag, 6. April, 14 Uhr

FC Wegberg-Beeck - Alemannia Aachen

Rot Weiss Ahlen - Fortuna Köln

1. FC Düren - FC Gütersloh

Wuppertaler SV - Rot-Weiß Oberhausen

Borussia Mönchengladbach U23 - SV Lippstadt

FC Schalke 04 U23 - SSVg Velbert

Sonntag, 7. April, 14 Uhr

1. FC Bocholt - Fortuna Düsseldorf U23

29. Spieltag

Freitag, 12. April, 19.30 Uhr

SSVg Velbert - SV Rödinghausen

Samstag, 13. April, 14 Uhr

Fortuna Düsseldorf U23 - 1. FC Düren

Fortuna Köln - 1. FC Bocholt

Alemannia Aachen - Rot Weiss Ahlen

SC Wiedenbrück - 1. FC Köln U23

SV Lippstadt - FC Schalke 04 U23

Rot-Weiß Oberhausen - Borussia Mönchengladbach U23

Wuppertaler SV - FC Gütersloh

Montag, 15. April, 19.30 Uhr

SC Paderborn U23 - FC Wegberg-Beeck

30. Spieltag

Freitag, 19. April, 19.30 Uhr

SV Rödinghausen - SV Lippstadt

FC Schalke 04 U23 - Rot-Weiß Oberhausen

Samstag, 20. April, 14 Uhr

SC Paderborn U23 - Alemannia Aachen

FC Wegberg-Beeck - SC Wiedenbrück

1. FC Bocholt - Rot Weiss Ahlen

1. FC Düren - Fortuna Köln

Wuppertaler SV - Fortuna Düsseldorf U23

Borussia Mönchengladbach U23 - FC Gütersloh

1. FC Köln U23 - SSVg Velbert